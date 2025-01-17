Каллас: ЕС не планирует отменять санкции против РФ

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Евросоюз не собирается отменять санкции, установленные в отношении Российской Федерации. Об этом объявила Глава Евродипломатии Кая Каллас, ее процитировал французский новостной портал Agence France-Presse.
«Нам совершенно необходимы санкции. Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться», — обратила внимание Кая Каллас.
Таким образом политик прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказавшего, что от ограничений, которые установили в отношении России, пришло время отказаться.
Как подчеркнула Каллас, отказ от антироссийских санкций может поставить Европейский союз в слабую позицию, если начнутся переговоры с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран Евросоюза решение, что незаконно заблокированные суверенные активы России останутся заморожены до завершения конфликта и компенсации Украине убытков, причинённых боевыми действиями.
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Ольга Енгалычева