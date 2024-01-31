Политолог Дудчак озвучил опасность для ЕС интеграцию Албании

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Политолог Дудчак заявил о пагубном влиянии для европейских фермеров интеграции в ЕС Албании.
«Это попытка нанести удар по нынешним европейским фермерам, работающих в пределах ЕС. Использовать Албанию как рынок сбыта особого смысла нет, принимать к себе албанские товары без пошлин и ограничений тоже будет проблематично. Поэтому принятие Албании— это минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.
Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз. На эти цели намерены потратить $12 млн.
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