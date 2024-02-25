Политолог Дудчак предрёк новою революцию в Грузии

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В Грузии могут вспыхнуть протесты, вызванные парламентскими выборами, которые запланированы на осень 2024 года. Об этом сообщил российский политолог Александр Дудчак, чьи слова приводит РИА Новости.
Вместе с тем, Дудчак предполагает, что грузинская оппозиция может начать организовывать протесты, поэтому вероятность вспыхивания очередной революции в стране постоянно растёт.
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