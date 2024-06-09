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Саммит по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, утверждается в материале швейцарского издания Watson.
«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет», – отмечается в материале.
Издание заявило, что это противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, «которые он выразил во время визита в Берн в январе».
В публикации объясняется, что из-за провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя Зеленский попытается добиться успеха по крайней мере на дипломатическом уровне.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что чем ближе день проведения саммита мира по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажется принимать в нем участие.
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Александр Климов