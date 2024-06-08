Фото: сайт Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил, что готов раскрыть «некоторые подробности» о боях в Харьковской области. Об этом говорится в стенограмме разговора двух лидеров на сайте Белого дома.
При этом украинский лидер подчеркнул, что не желал бы делиться информацией с представителями СМИ.
7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции в рамках празднования 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии в ходе Второй мировой войны.
Ранее стало известно, что ВСУ минируют Харьковскую область немецкими магнитными снарядами, несмотря на присутствие мирного населения.
До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
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7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции в рамках празднования 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии в ходе Второй мировой войны.
Ранее стало известно, что ВСУ минируют Харьковскую область немецкими магнитными снарядами, несмотря на присутствие мирного населения.
До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
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Александр Климов