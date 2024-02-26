Политолог Елисеева назвала безысходностью заявление Кэмерона в адрес Путина

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Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.
По её словам, всем видны нынешние проблемы Украины, однако бросить Киев Запад не может.
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.
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«Подобное заявление, с одной стороны, призвано показать, что Киев западные союзники не бросают, но, с другой, это говорит о безысходности. О том, что все те силы, которые предпринимались, ни к каким результатам не привели. Ситуация как была проигрышной для западного блока, такой она и осталась», — пояснила в беседе с «Известиями» Елисеева.
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Мелисса Тимофеева