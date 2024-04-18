Политолог Елисеева назвала лицемерным отношение Макрона к России

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Политолог, политтехнолог, публицист Наталия Елисеева высказала мнение о том, что отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России является лицемерным.
Она пояснила, что Макрон то делает критические высказывания в адрес нашей страны, то, наоборот, пытается наладить связь с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр. По его словам, Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта.
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«Все заявления Макрона разбиваются о те же закупки газа. Двойные стандарты во всей красе, лицемерие, потому что кто бы ни говорил, какая Россия неугодная, но если мы берем экономические вопросы, то все всё равно идут к России», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Елисеева.
Ранее Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр. По его словам, Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта.
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Мелисса Тимофеева