Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так главный дипломат РФ прокомментировал подходы стран Запада к нападению киевского режима на приграничье в Курской области.