Политолог Наталья Елисеева заявила, что на Западе вновь поднялся вопрос о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.
Она отметила, что есть предположение, что возможная кандидатура на смену Зеленского – Арсен Аваков.
Поэтому, считает специалист, скорее всего на смену Зеленскому придёт человек, который никак не связан с политическими элитами страны.
А тем временем в Германии накаляется ситуация с «Северными потоками» и причастностью к этому происшествию Украины. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, газопровод «был частью критически важной инфраструктуры Германии», и диверсия Украины может сильно сказаться не просто на отношениях государств, но и на помощи Киеву.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер сообщил, что Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует её о промежуточных результатах следствия.
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«Но с Аваковым есть такой большой нюанс, что это человек, у которого руки в крови уже давно. Он имеет связи с террористическими батальонами, с националистами, в целом проводил довольно жестокую политику, в том числе в контексте боевых действий», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.
Поэтому, считает специалист, скорее всего на смену Зеленскому придёт человек, который никак не связан с политическими элитами страны.
А тем временем в Германии накаляется ситуация с «Северными потоками» и причастностью к этому происшествию Украины. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, газопровод «был частью критически важной инфраструктуры Германии», и диверсия Украины может сильно сказаться не просто на отношениях государств, но и на помощи Киеву.
«Последствия могут быть непредсказуемыми», — приводит Pravda.Ru слова автора издания.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер сообщил, что Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует её о промежуточных результатах следствия.
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Мелисса Тимофеева