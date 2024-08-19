В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»

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Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует ее о промежуточных результатах следствия. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер в рамках пресс-конференции.
«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств — прим. ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал он.Ранее в МИД РФ сообщали, что российская сторона официально предъявила претензии Германии по расследованию теракта на нитках «Северного потока» и добивается диалога о выполнении ФРГ своих обязательств по борьбе с терроризмом.
Подрывы на «Северном потоке» произошли в сентябре 2022 года.
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Никита Кротов