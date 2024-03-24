Политолог Евстафьев рассказал о местоположении заказчиков теракта в «Крокусе»

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Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле», однозначно, находятся на Украине, а вот заказчики сидят гораздо дальше. Такое мнение в эфире СоловьёвLIVE выразил политолог Дмитрий Евстафьев.
Он подчеркнул, что с такими заказчиками необходимо бороться исключительно системными решениями, а не эмоциональными всплесками.
Евстафьев добавил, что в случае верности его гипотезы, России противостоит одна из частей глубинного государства, выходящая за рамки политики США и Великобритании.
В заключение политолог отметил, что за терактом стоят циничные и опасные люди, которые борются за своё выживание.
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Евстафьев добавил, что в случае верности его гипотезы, России противостоит одна из частей глубинного государства, выходящая за рамки политики США и Великобритании.
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Анастасия Чинкова