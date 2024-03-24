Политолог Евстафьев рассказал о местоположении заказчиков теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокус Сити Холле», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.