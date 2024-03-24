Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН

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Теракт в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН, об этом заявил заместитель генсека организации Владимир Воронков в беседе с РИА Новости.
Корреспондент спросил у собеседника агентства, должны ли были Соединённые Штаты передать России всю имеющуюся у них информацию о подготовке теракта на территории РФ, могут ли организаторы теракта находиться на Украине и готова ли ООН содействовать России в расследовании террористического акта в «Крокусе».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикни». Как только зрители расселись по своим места, в холле послышалась стрельба. Вооружённые террористы ворвались в зал и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар, в результате которого «Крокус» оказался разрушенным.
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«Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету», — сообщил Воронков.
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Евгения Парфентьева