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Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН

24 марта 2024, 09:31
Фото: iStock/Askolds

Фото: iStock/Askolds

Теракт в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН, об этом заявил заместитель генсека организации Владимир Воронков в беседе с РИА Новости.
Корреспондент спросил у собеседника агентства, должны ли были Соединённые Штаты передать России всю имеющуюся у них информацию о подготовке теракта на территории РФ, могут ли организаторы теракта находиться на Украине и готова ли ООН содействовать России в расследовании террористического акта в «Крокусе».

«Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету», — сообщил Воронков.


Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикни». Как только зрители расселись по своим места, в холле послышалась стрельба. Вооружённые террористы ворвались в зал и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар, в результате которого «Крокус» оказался разрушенным.

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Члены Компартии Греции остановили поезд с танками США и написали на них «убийцы»
24 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, который перевозил американские танки из порта Александруполис в Болгарию. Об этом сообщает информационный сайт компартии 902.gr.
Отмечается, что члены организаций встали перед поездом с плакатами, заставив его остановиться. Люди требовали, чтобы поезд вернулся в пункт отправления, и чтобы «убийцы США-НАТО убрались из всего региона».

По данным источника, поезд с американской техникой не смог продолжить свой путь и вернулся. Протестующие рассказали, что Александруполис является портом народов, люди осудили превращение города в огромную базу Североатлантического альянса.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Как с «Северными потоками»: Гарднер заметил странную деталь в поведении США

Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
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#нато
#рф
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«Как с «Северными потоками»: Гарднер заметил странную деталь в поведении США
Гарднер: США выгораживают Киев, как и в ситуации с «Северными потоками»
24 марта 2024, 08:53

Фото: iStock/ValleraTo

Как и в ситуации с подрывом «Северных потоков» США сразу же начали говорить о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил американский журналист Стивен Гарднер на своём YouTube-канале.
Как только в интернете появилась официальная информация о происходящем в «Крокус Сити Холле», в Белом доме поспешили заверить, что Киев не имеет ничего общего с терактом.

Однако, как утверждает Гарднер, эта ситуация подозрительно сильна похожа на заявления Соединённых Штатов после подрыва «Северных потоков». Журналист убеждён, что Вашингтон не может знать о наличии следа киевских властей в теракте в Подмосковье, а потому делать подобные заявления не имеет права.

Напомним, сбежавшие из «Крокуса» террористы были схвачены российскими спецслужбами в Брянской области. В ходе допроса боевики признались, что пытались добраться до Украины, где кураторы обещали предоставить им убежище.

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#крокус сити холл
#теракт
#сша
#украина
#северный поток
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МВД Германии объявило о «большой угрозе» в стране после теракта в «Крокусе»
МВД Германии: после теракта в «Крокусе» ожидается «большая угроза»
24 марта 2024, 06:54

Фото: iStock/picturesd

Министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила газете Süddeutschen Zeitung о «большой угрозе» со стороны «Исламского государства»*, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава министерства уточнила, что речь идет о региональным отделением группировки «Исламского государства» – «Хорасан»**, которую Запад обвиняет в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Также Фазер безоговорочно осудила нападение вооруженных сил на гражданских лиц.

«Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта», – сказала она.

Ранее немецкий МИД на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

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* ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация

** ИГИЛ-К, запрещена в России
#германия
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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В Германии заявили о невозможности победы Украины
Немецкий экс-генерал: Украина не сможет достигнуть победы над Россией
24 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/alzay

Украина не сможет победить Россию на поле боя, потому что у нее нет необходимого военного потенциала, заявил в интервью RBB Inforadio генерал бундесвера в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.
Куят отметил, что в украинских вооруженных силах, в отличие от российских, не хватает солдат-добровольцев. Бывший генерал также выразил уверенность, что западная техника не поможет Киеву достичь своих военных целей.

«Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», – заявил он.

По его мнению, Германия романтизирует конфликт на Украине, но в действительности Киев не обладает военной мощью, необходимой для победы.

«Все медленно, но верно складывается в пользу России», – заключил Куят.

Ранее сообщалось, что на всей Украине объявлена воздушная тревога.

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#германия
#украина
#киев
#россия
#помощь
#военная техника
#сво
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Во Франции провели сравнение политики России и Запада
Valeurs Actuelles: Политика Путина благоприятна для развивающихся стран
24 марта 2024, 05:38

Фото: iStock/andriano_cz

Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина более благоприятна для развивающихся стран, чем политика Запада, заявило французское издание Valeurs Actuelles.
Аналитики считают, что успех политики российского президента заключается в его способности своевременно реагировать на изменение геополитической ситуации. Однако Путин также уделяет первостепенное внимание развитию своей страны, что может быть особенно важно для развивающихся стран.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству.

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#франция
#европа
#владимир путин
#политика
#экспертное мнение
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В США рассказали о «больных на голову ребятах» из Вашингтона
Уилкерсон: Ребята в Вашингтона – больные на голову и место им в психлечебнице
24 марта 2024, 05:19

Фото: iStock/lucky-photographer

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия не планирует нападать на НАТО, показывает, что у главы Пентагона нет ни малейшего собственного мнения, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, Остин просто повторяет слова президента США Джо Байдена.

«Я не могу поверить, чтобы Остин как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», – поделился полковник.

Он также считает нелепыми любые заявления о мифическом плане российского лидера Владимира Путина напасть на Североатлантический альянс. По словам бывшего советника госсекретаря, российский президент, в отличие от своего американского коллеги, понимает, что прямая конфронтация между Россией и Западом была бы опасна для всего мира.

«Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, [госсекретарь США Энтони] Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице», – заявил Уилкерсон.

Ранее в США допустили причастность Киева к организации теракта в «Крокус Сити Холле».

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#россия
#джозеф байден
#владимир путин
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#политика
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«Бесславные ублюдки»: Захарова – о злорадствующих над терактом в «Крокусе»
Захарова представила список украинских информационных террористов
24 марта 2024, 04:59

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила на своем Telegram-канале список украинских информационных террористов, которые радовались теракту в «Крокус Сити Холле». Фотографию этих людей пресс-секретарь сопроводила надписью «Бесславные ублюдки».
«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус Сити Холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!» – написала Захарова.

Представитель МИДа внесла в свой список журналистов Дмитрия Гордона* и Шевелиса Шустериса (Савика Шустера), а также бежавших из России иностранных агентов Владимира Осечкина и Марка Фейгина. К списку из семи человек добавился официальный представитель управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей Юсов.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов
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В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Американский миллиардер Сакс: Киев причастен к теракту в «Крокусе»
24 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Версия о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» становится все более вероятной, заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.
Бизнесмен считает, что если Киев действительно причастен к трагедии, то Соединенным Штатам следует разорвать с ним связи, чтобы не стать соучастником.

Ранее Вашингтон возложил ответственность за организацию теракта в Красногорске на «Исламское государство»*.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#сша
#украина
#киев
#крокус сити холл
#теракт
#красногорск
#россия
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В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию
Риттер: США рискуют обнанкротиться, пытаясь догнать Россию в военной сфере
24 марта 2024, 04:37

Фото: iStock/aapsky

Соединенные Штаты сильно отстают от России в области военных технологий и любая попытка догнать Москву может привести к разорению, предупредил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
В частности, речь идет о ядерных силах.

«Мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. (…) Мы сами себя обанкротим», — утверждает Риттер.

По расчетам эксперта, властям США придется потратить сотни миллиардов долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Но даже закупка нового оружия для ядерной триады не гарантирует паритета с Россией, чья оборонная промышленность превосходит все страны НАТО вместе взятые, добавил Риттер.

Ранее в США рассказали о виновниках конфликта на Украине.

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#экспертное мнение
#ракета
#вооружение
#россия
#сша
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