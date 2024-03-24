Захарова: любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Любое оправдывание Киева Вашингтоном до завершения расследования теракта в «Крокус Сити Холле» будет рассматриваться как улика. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она привела слова официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенна Уотсона, который заявил, что Украина не причастна к теракту. По его словам, за это несёт ответственность ИГИЛ*.
Захарова при этом подчеркнула, что так быстро США могут разобраться только с чужими проблемами. Так, например, убийство американского президента Джона Кеннеди не могут расследовать уже больше 60 лет.
Такая же ситуация обстоит с «Северными потоками». Вашингтон обвиняет то украинцев, то ИГИЛ*. При этом не призывает Данию и Швецию продолжить расследование, а предложение России об изучении ситуации под эгидой ООН заблокировал.
Представитель российского ведомства сделала вывод, что это говорит об умелом отвлечении американцами внимания от резонансных преступлений.
Именно поэтому любое оправдание Киева от лица Вашингтона до завершения расследования теракта в Красногорске, будет рассматриваться как улика.
Читайте также:
Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН
В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
*запрещённая в России террористическая организация
Захарова при этом подчеркнула, что так быстро США могут разобраться только с чужими проблемами. Так, например, убийство американского президента Джона Кеннеди не могут расследовать уже больше 60 лет.
Представитель российского ведомства сделала вывод, что это говорит об умелом отвлечении американцами внимания от резонансных преступлений.
Именно поэтому любое оправдание Киева от лица Вашингтона до завершения расследования теракта в Красногорске, будет рассматриваться как улика.
Читайте также:
Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН
В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова