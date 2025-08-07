В Госдуме прокомментировали слухи о скорой встрече Путина и Трампа

07 августа 2025, 13:16

Журавлев: Трамп использует слухи о встрече с Путиным как оправдание бездействия

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слухи о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.





По его словам, подобные переговоры требуют длительной подготовки и не организуются "по щелчку пальцев".



«Вообще-то, такие встречи готовятся порой месяцами, это серьезная работа всех дипломатических и протокольных служб, и это не происходит по щелчку пальцев Дональда Трампа. Российская сторона пока ничего подобного о возможном тет-а-тете нашего президента с американским не заявляла», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.



«Теперь можно болтать, что сделан очередной шаг навстречу и все решится на очных переговорах. Риторика 47-го президента США будто существует отдельно от предпринимаемых им действий, слово у него всегда расходится с делом», — резюмировал он.