В Госдуме прокомментировали слухи о скорой встрече Путина и Трампа
Журавлев: Трамп использует слухи о встрече с Путиным как оправдание бездействия
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слухи о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По его словам, подобные переговоры требуют длительной подготовки и не организуются "по щелчку пальцев".
«Вообще-то, такие встречи готовятся порой месяцами, это серьезная работа всех дипломатических и протокольных служб, и это не происходит по щелчку пальцев Дональда Трампа. Российская сторона пока ничего подобного о возможном тет-а-тете нашего президента с американским не заявляла», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.Журавлев предположил, что информация о переговорах может быть попыткой Трампа объяснить отсутствие конкретных действий после истечения им же озвученного ультиматума в адрес России.
Кроме того, депутат подчеркнул, что риторика Трампа часто расходится с его реальными действиями. По мнению Журавлева, экс-президент США до сих пор не предпринял ни одного шага для урегулирования конфликта на Украине.
«Теперь можно болтать, что сделан очередной шаг навстречу и все решится на очных переговорах. Риторика 47-го президента США будто существует отдельно от предпринимаемых им действий, слово у него всегда расходится с делом», — резюмировал он.