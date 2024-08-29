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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что США продолжают перекладывать всю поддержку Украины на Европу.
«США методично пытаются переложить бремя содержания Украины на европейских партнёров. При этом американцы прекрасно осознают, что некоторые страны ЕС занимают особую позицию в отношении Москвы и не желают вечной конфронтации с ней. Венгрия и Словакия рассматривают усиление санкционного давления на Россию как подрыв их собственного благополучия», — объяснил в беседе с «Известиями» Фельдман.
А политолог Юрий Кот прокомментировал поддержку Великобритании и США Украины в противостоянии с Россией.
«Британцы, действительно, занимают традиционно для себя такую агрессивную позицию по отношению к нам. Понятно, почему так ведёт себя Зеленский, фактически подыгрывая им во всём. Отдав на заклание этот несчастный народ, эту несчастную страну, которая, надо сказать, весело и задорно скакала в этот ад все эти годы», — отметил в беседе с «Царьградом» Кот.
Ранее сообщалось, что Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.
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Мелисса Тимофеева