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Политолог Фельдман обвинил США в перекладывании бремени Украины на Европу

29 августа 2024, 18:04
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что США продолжают перекладывать всю поддержку Украины на Европу.
«США методично пытаются переложить бремя содержания Украины на европейских партнёров. При этом американцы прекрасно осознают, что некоторые страны ЕС занимают особую позицию в отношении Москвы и не желают вечной конфронтации с ней. Венгрия и Словакия рассматривают усиление санкционного давления на Россию как подрыв их собственного благополучия», — объяснил в беседе с «Известиями» Фельдман.

А политолог Юрий Кот прокомментировал поддержку Великобритании и США Украины в противостоянии с Россией.



«Британцы, действительно, занимают традиционно для себя такую агрессивную позицию по отношению к нам. Понятно, почему так ведёт себя Зеленский, фактически подыгрывая им во всём. Отдав на заклание этот несчастный народ, эту несчастную страну, которая, надо сказать, весело и задорно скакала в этот ад все эти годы», — отметил в беседе с «Царьградом» Кот.

Ранее сообщалось, что Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

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#политика
Польский депутат Ковальский осудил заявление Кулебы о Волынской резне
29 августа 2024, 17:55

Фото: сайт НАТО

Депутат польского сейма Януш Ковальский выразил недовольство в соцсетях из-за заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно Волынской резни. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Необходимо объявить этого политика персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — поделился депутат.

Накануне, выступая на панельной дискуссии «Польша будущего» в городе Ольштын, украинский дипломат оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне.

Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряжённости в отношениях между двумя государствами.

Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.

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Украина организовала побег из Польши участника подрыва «Северных потоков»
Подозреваемый в подрыве севпотоков сбежал на машине украинского посольства
29 августа 2024, 17:41

Фото: iStock/Dragon Claws

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» инструктор по дайвингу сбежал из Польши на Украину на машине украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает еженедельный журнал Германии Spiegel 29 августа.
О бегстве дайвера из Польши на Украину первой заявила газета The Wall Street Journal. По данным СМИ, Владимир З покинул Варшаву 6 июля.

В ходе расследования подрыва трубопроводов «Северных потоков» власти ФРГ вышли на трех украинских инструкторов до дайвингу. По данным следствия,
Инструкторы были на борту яхты «Андромеда», которая курсировала в районе теракта на трубопроводе 26 сентября 2022 года. После чего немецкая прокуратура выдала разрешение на арест подозреваемых.

Кабмин Германии уже называл терактом подрыв газопровода. При этом Чехия пыталась оправдать причастных, заявляя о законности взрыва. Расследование ФРГ также не поддерживает и Польша. Тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», заявил польский премьер-министра Дональд Туск.

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#польша
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Депутат Белик назвал Борреля «ястребом»
29 августа 2024, 17:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня стал одним из основных идеологов эскалации конфликта на Украине, так называемым «ястребом».
«Боррель — глава европейской дипломатии. Дипломаты должны решать вопросы словом, а господин Боррель превратился в какого-то «ястреба», который действует похлеще пентагоновских чиновников», — приводят «Известия» слова Белика.

По его словам, глава евродипломатии не пытется разработать мирные инициативы, а лишь разжигает конфликт на Украине, слушаясь США.

Юрист и медиааналитик Лайонел (Майкл Леброн) раскритиковал свободу слова на Западе, заявив, что она поощряется властями лишь тогда, когда удобна.

«А что насчёт техгигантов, которые предоставляют средства получения доступа к таким вот запрещённым коммуникациям? Где мы здесь проводим черту?» — добавил в беседе с RT Лайонел.

Ранее американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс высказал мнение о том, что власти Франции с помощью подчинения себе Telegram хотят подавить свободу слова.

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#политолог
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Официальный визит Владимира Путина в Монголию состоится 3 сентября
29 августа 2024, 17:11

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Монголию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Приглашение на визит поступило от президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.

«В ходе визиталидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Монголией, которые характеризуются как всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Также они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — поделились в пресс-службе.

Планируется подписание двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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#россия
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#встреча
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Госдума: Нелегитимная украинская власть мешает мирным переговорам
Депутат Чепа: Запрет Украины препятствует мирным переговорам Москвы и Киева
29 августа 2024, 15:53

Власти Украины установили запрет на мирные переговоры между Москвой и Киевом. О главном препятствии в установлении мира сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа 29 августа.
Еще одной причиной, которая негативно влияет на переговоры, депутат назвал нелегитимность украинской власти.
«На Украине сейчас отсутствует легитимная власть: и президент страны, и Верховная Рада ее утратили. Кроме того, администрация Киева не проявляет никакого стремления к переговорам. Более того, как мы знаем, официально они запрещены», – заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Депутат добавил, что те украинские чиновники, которые периодически делают заявления о готовности к мирному договору, не имеют отношение к реальному положению дел. При этом Чепа напомнил, что Россия в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности наших граждан – это основной принцип для переговоров.

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#киев
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Глава СВР Нарышкин: у США не выйдет запугать Россию ядерной дубиной
29 августа 2024, 14:49

Фото: istock/RomoloTavani

США снова пытаются запугать Россию ядерной дубиной, но у них этого не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, именно теми же методами Штаты пытались повлиять на Советский Союз в 1945 году.
Нарышкин пояснил, что 14 мая 2024 года американцы провели докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и мораторий США на ядерные испытания.
«Вместе с тем, он (эксперимент — прим. ред.) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — отметил директор СВР.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что основной угрозой для существования человечества является не глобальное потепление, а ядерное. По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
«Основная угроза — это не глобальное потепление, а ядерное потепление. На сегодняшний день пять стран обладают значительным ядерным арсеналом», — отметил Трамп в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х.
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#рф
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США не смогли договориться с Китаем по Украине
Салливан: США и Китай не достигли прогресса по украинскому кризису
29 августа 2024, 14:26

Фото: сайт Конгресса США

Китай и США не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 29 августа.
«Джейк Салливан и Си Цзиньпи обсудили ситуацию в Тайваньском проливе, войну России и Украины, и происходящее в Южно-Китайском море», – сообщила пресс-служба Белого дома.

По итогам разговора с китайской стороной Слливан отдельно указал на тему Украины.
«Я не могу подтвердить, что мы достигли прогресса по вопросу украинского кризиса», – передает заявление советника по нацбезопасности ТАСС.

Ранее Китай заявил о беспокойстве из-за ударов по России западным оружием.

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#китай
#заявление
#сша
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Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую область
Лавров: Авантюра Киева свела на нет стремление России к переговорам
29 августа 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Действия украинских властей в Курской области свели на нет стремления России к мирным переговорам. ОБ этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сенегала Ясин Фалл 29 августа.
«Готовность России к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнения, но «авантюра» Киева в Курской области свела на нет эту тему», – цитирует Лаврова ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Сенегала. В рамках переговоров дипломат сообщил, что Россия готова помочь Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.

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Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину
29 августа 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О получении им французского паспорта Кремлю ничего не известно.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает бизнесмена и программиста гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему поддержку, как и любому гражданину страны.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу, 24 августа. Позже французская прокуратура сообщила, что он не помещён в следственный изолятор, но ему запрещено покидать пределы Франции. Также Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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