Украина организовала побег из Польши участника подрыва «Северных потоков»

США снова пытаются запугать Россию ядерной дубиной, но у них этого не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, именно теми же методами Штаты пытались повлиять на Советский Союз в 1945 году.