Украина организовала побег из Польши участника подрыва «Северных потоков»

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Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» инструктор по дайвингу сбежал из Польши на Украину на машине украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает еженедельный журнал Германии Spiegel 29 августа.
О бегстве дайвера из Польши на Украину первой заявила газета The Wall Street Journal. По данным СМИ, Владимир З покинул Варшаву 6 июля.
В ходе расследования подрыва трубопроводов «Северных потоков» власти ФРГ вышли на трех украинских инструкторов до дайвингу. По данным следствия,
Инструкторы были на борту яхты «Андромеда», которая курсировала в районе теракта на трубопроводе 26 сентября 2022 года. После чего немецкая прокуратура выдала разрешение на арест подозреваемых.
Кабмин Германии уже называл терактом подрыв газопровода. При этом Чехия пыталась оправдать причастных, заявляя о законности взрыва. Расследование ФРГ также не поддерживает и Польша. Тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», заявил польский премьер-министра Дональд Туск.
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В ходе расследования подрыва трубопроводов «Северных потоков» власти ФРГ вышли на трех украинских инструкторов до дайвингу. По данным следствия,
Инструкторы были на борту яхты «Андромеда», которая курсировала в районе теракта на трубопроводе 26 сентября 2022 года. После чего немецкая прокуратура выдала разрешение на арест подозреваемых.
Кабмин Германии уже называл терактом подрыв газопровода. При этом Чехия пыталась оправдать причастных, заявляя о законности взрыва. Расследование ФРГ также не поддерживает и Польша. Тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», заявил польский премьер-министра Дональд Туск.
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Лия Мурадьян