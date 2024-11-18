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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.