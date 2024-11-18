Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.
«Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ. Это свидетельствует о критически тяжёлом положении дел для ВСУ», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.
Он также высказал мнение о том, что такое решение никак не изменит ситуацию на поле боя.
А издание The Spectator написало, что, вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, отменит решение своего предшественника о разрешении ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России. Как передают argumenti.ru, в данном СМИ отметили, что сторонники Трампа уже обвинили Байдена в попытке эскалации конфликта на Украине.
Ранее конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием.
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Мелисса Тимофеева