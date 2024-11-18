В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена о нанесении ударов американским оружием вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявили представители переходной команды Трампа.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — заявил представитель команды Трампа, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли администрация Трампа разрешение Байдена наносить удары вглубь территории России при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
Александр Климов