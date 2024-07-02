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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман пояснил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев связан с той ролью, которую его страна играет в ЕС.
«Этот визит объясняется исключительно той стратегической ролью, которую Венгрия сейчас играет в Европейском союзе. Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определённые обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — допустил в беседе с RT Фельдман.
А французский политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа, комментируя этот визит, напомнил о независимости той политики, которую проводит Орбан.
«В ЕС господин Орбан практически один проводит независимую политику. ЕС — англосаксонская военная машина, построенная в 1960-х годах в духе полного подчинения интересам Лондона и Вашингтона», — отметил в беседе с «Известиями» Леруа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны.
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