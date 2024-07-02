В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.
Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что во время поездки будут превалировать обязанности в разрезе интересов Европейского союза, а не национальных интересов Венгрии.
Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.
Читайте также:
В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
Стала известна цель визита Орбана в Киев
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что во время поездки будут превалировать обязанности в разрезе интересов Европейского союза, а не национальных интересов Венгрии.
Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.
Читайте также:
В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
Стала известна цель визита Орбана в Киев
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Екатерина Коршунова