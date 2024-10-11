Западные страны с большой осторожностью относятся к требованиям Владимира Зеленского о дальнейшей поддержке Украины, и вероятность их выполнения крайне мала, сообщает издание Politico.
По оценке журналистов, шансы на выполнение ключевых запросов Зеленского — вступление Украины в НАТО и поставку дальнобойных ракет — практически нулевые. Вступление в альянс авторы статьи оценили как «почти без шансов», несмотря на обещания НАТО о будущем членстве Украины. США и Германия продолжают возглавлять группу стран, не готовых к принятию Киева, опасаясь возможных последствий.
Схожим образом была охарактеризована перспектива поставок немецких крылатых ракет Taurus. Германия, несмотря на давление, последовательно отказывается разрешить поставку этих ракет. Канцлер Олаф Шольц твёрдо стоит на позиции, что такие поставки могут привести к нежелательной эскалации конфликта.
Тем не менее, авторы статьи отмечают, что более вероятными могут быть поставки дополнительных систем противоракетной обороны и углубление сотрудничества между европейскими военными концернами и украинскими предприятиями.
Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом пытался добиться разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, однако Белый дом не стал менять свою политику в этом вопросе.
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Схожим образом была охарактеризована перспектива поставок немецких крылатых ракет Taurus. Германия, несмотря на давление, последовательно отказывается разрешить поставку этих ракет. Канцлер Олаф Шольц твёрдо стоит на позиции, что такие поставки могут привести к нежелательной эскалации конфликта.
Тем не менее, авторы статьи отмечают, что более вероятными могут быть поставки дополнительных систем противоракетной обороны и углубление сотрудничества между европейскими военными концернами и украинскими предприятиями.
Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом пытался добиться разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, однако Белый дом не стал менять свою политику в этом вопросе.
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Елена Перлова