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Политолог Дмитрий Фетисов заявил, что к нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому много вопросов со стороны США и Евросоюза в том числе из-за отсутствия успехов украинской стороны на фронте.
Он отметил, что вопрос выборов на Украине всё ещё открыт.
Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.
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«К Зеленскому очень много вопросов со стороны спонсоров — США и Евросоюза. С них тоже налогоплательщики спрашивают, при том, что какими-то успехами на фронтах Украина при Зеленском похвастаться не может. Сейчас, когда срок полномочий Зеленского подходит к концу, вопрос с выборами ещё открыт», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Фетисов.
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Мелисса Тимофеева