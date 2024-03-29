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Политолог Фетисов: К Зеленскому много вопросов со стороны США и ЕС

29 марта 2024, 21:15
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Дмитрий Фетисов заявил, что к нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому много вопросов со стороны США и Евросоюза в том числе из-за отсутствия успехов украинской стороны на фронте.
Он отметил, что вопрос выборов на Украине всё ещё открыт.

«К Зеленскому очень много вопросов со стороны спонсоров — США и Евросоюза. С них тоже налогоплательщики спрашивают, при том, что какими-то успехами на фронтах Украина при Зеленском похвастаться не может. Сейчас, когда срок полномочий Зеленского подходит к концу, вопрос с выборами ещё открыт», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Фетисов.


Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.

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«Видимо, в Белом доме убрали зеркала»: Захарова высмеяла заявление Байдена о его внешности
Захарова: в Белом доме нет зеркал, раз Байден считает, что выглядит на 40 лет
29 марта 2024, 22:22

Фото: kremlin

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про слова 81-летнего президента США Джо Байдена о том, что он выглядит молодо.
Ранее в СМИ появились материалы с заявлением американского главы о том, что он осведомлен о своей молодой внешности. Как считает президент Штатов, он выглядит «не сильно старше сорока». Помимо этого, он назвал мудрость вещью, которая приходит с возрастом, независимо от происхождения человека.

«Видимо в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать 40-летнего Джо», — иронично отметила Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее Захарова заявила, что Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сенатор Цеков заявил о запугивании Зеленским Запада ради денег
29 марта 2024, 20:10

Фото: iStock/Photoboyko

Сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский запугивает Запад Россией ради денег.
«Зеленский пугает Европу и США, чтобы они продолжали давать деньги, чтобы Киев продолжал вести боевые действия. Зеленскому безразличны судьбы украинцев. Ему нужен конфликт и интерес Запада, поэтому он страсти нагоняет. Путин часто говорил о целях нашей страны. Ему нужна сильная Россия. Мы защищаем людей, проживающих на исконно русских территориях», — объяснил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в США и Европе ещё не началась, но может разразиться в ближайшее время.

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#деньги
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#владимир зеленский
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Медведчук заявил, что курс Запада на Украине ведет мир к военной катастрофе
29 марта 2024, 19:31

Фото: istockphoto/subinpumsom

Стремление Запада посодействовать Украине в победе в вооруженном конфликте с Россией ведет мир к военной катастрофе. Таким мнением поделился бывший лидер запрещенной на Украине партии Виктор Медведчук, приводит его слова издание «Смотрим.ру».
Он отметил, что в том случае, если западные союзники Киева будут отправлять на Украину солдат, это расширит зону боевых действий. Он также отметил, что такой исход событий вероятно, так как Украина испытывает нужду в личном составе и вооружении.

Медведчук добавил, что уже видно, как в конфликт втягивается арабский мир, а за ним последует Индия и Китай.

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Совет по правам человека готовит меры по репатриации россиян из недружественных стран
СПЧ готовит предложения по репатриации граждан РФ из недружественных стран
29 марта 2024, 19:07

Фото: istockphoto/marchmeena29

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. По его итогам будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по репатриации россиян из недружественных стран.
В заседании приняли участие представители МИД, Россотрудничества, МФД, Федеральной таможенной службы, Государственной думы, других профильных ведомств, а также уполномоченный по правам человека в РФ, сообщает официальный телеграм-канал СПЧ. Они обсуждали реализацию поручения президента страны по разработке дополнительных мер по возвращению на Родину соотечественников из недружественных стран.

Рабочая группа оформит свои рекомендации и предложения по репатриации, а затем передаст их в правительство. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются россияне по возвращению из-за рубежа, Фадеев назвал проблемы с регистрацией, невозможность оформления ОМС и других госуслуг. Он подчеркнул, что все бюрократические детали в этом вопросе нужно решать как можно скорее.

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«Урок, который усвоил Наполеон»: В США сделали предупреждение для Франции
Джонсон: Если французы поедут на Украину, они оттуда не выберутся
29 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/e-crow

Если президент Франции Эммануэль Макрон решит отправить войска для защиты Украины, то они оттуда никогда не выберутся. В этом уверен заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся», — заявил Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Он также сомневается, что Макрон все-таки решится отправить войска на Украину в свете подготовки к летним Олимпийским играм в Париже. Джонсон считает, что французский лидер не станет ставить подобное событие под угрозу.

Также эксперт напомнил предупреждение президента России Владимира Путина, который ясно дал понять, что французские войска будут уничтожены, как только они появятся в зоне спецоперации.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.

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Депутат Водолацкий заявил о давлении США на Европу
29 марта 2024, 18:35

Фото: iStock/btgbtg

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что США давят на Европу касательно вопросов, связанных с проводимой политикой в отношении России.
Парламентарий заявил, что США и НАТО хотят лишить европейских лидеров в этом отношении суверенитета.

«Сегодня специалисты ЦРУ США наводнили Европу, особенно Польшу, Чехию, Болгарию и Румынию, и проводят там системную работу по дестабилизации ситуации внутри этих государств, выставляя Россию монстром и решая задачи по террористическим атакам на РФ», — добавил в беседе с «Известиями» Водолацкий.

Ранее специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер заявил, что США и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей, что стало для них роковой ошибкой.

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Во Франции заговорили о необходимости демилитаризовать Украину ради мира
Французский политик Дюпон-Эньян: Необходимо демилитаризовать Украину ради мира
29 марта 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украину необходимо лишить военного потенциала. Так считает глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Europe 1.
«Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше», — заявил Дюпон-Эньян.

Он также считает, что продолжение украинского конфликта станет самоубийством для Европы, так как она сильно зависима от США в экономическом плане.

Таким образом, Дюпон-Эньян считает, что ЕС должен сделать выбор и правильно расставить приоритеты, в противном случае, предостерегает политик, Европа исчезнет «из-за абсурдного конфликта на Украине».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса.

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Орбан назвал лучший вариант для Украины
Орбан: НАТО стоит согласиться с идеей буферной зоны на Украине
29 марта 2024, 18:25

Фото: сайт Кремля

НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в совместной беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем с изданием European Voices.
«Лучшим вариантом для Украины был бы отказ от вступления в альянс и создание буферной зоны с гарантиями безопасности. Украинцы могут потерять свою страну, если продолжат курс на вступление в НАТО», — заявил Орбан.

Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не нападет страну-участницу НАТО. При этом она никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, так как этот шаг приблизит организации к границам страны.

Ранее Орбан заявлял, что У бывшего президента США Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине, однако его подробности он раскрывать не стал.

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Депутат Европарламента от Нидерландов обвинил Украину в теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Callan Quinn

Депутат Европарламента от правой партии Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен Украиной.
Об этом европейский парламентарий написал в своей социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, именно для того, чтобы скрыть причастность Украины к трагедии, в Европе появилась история о якобы оплаченной Россией пропаганде. Политик имел ввиду информацию чешской контрразведки о будто бы раскрытой в стране сети лиц, которые, получая деньги из России, хотели оказывать влияние на политические события в европейских странах.

Де Грааф подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы жители Европы продолжали ненавидеть русских и были готовы погибнуть на поле боя, защищая интересы западной элиты.

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