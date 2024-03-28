Зеленский раскрыл способ защитить украинскую промышленность от ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что пять-семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые США никак не передадут Киеву, смогут защитить украинскую промышленность. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.
«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — считает Зеленский.
В этом же интервью зеленский заявлял, что Украине будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин. По его словам, если Украина не устоит, то следующим будет Казахстан, страны Балтии, Польша и половина Германии. Зеленский также в очередной раз упрекнул США, которые не выделяют помощь, подчеркнув, что 80% денег из этой помощи остаются в Америке.
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Элина Позднякова