Политолог Глазунов: решение Германии по Украине стало показательным для Запада

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов в интервью РИА Новости заявил, что сокращение помощи Германии Украине может свидетельствовать о постепенном сворачивании поддержки со стороны Запада.
«Никто не хочет инвестировать в заведомо убыточное предприятие. Это понимают все, в том числе в Киеве. Германия в этом отношении показательна. За ней другие европейские страны также будут сокращать поддержку», — сообщил эксперт.
Он также отметил, что если на выборах победит Дональд Трамп, то помощь может быть полностью прекращена. Глазунов объяснил это тем, что страны Европы сильно зависят от США.
17 июля появилась информация о том, что правительство Германии планирует уменьшить военную помощь Украине в 2025 году в два раза. Сокращение связано с увеличением расходов на оборону НАТО.
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