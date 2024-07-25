Фото: РИА Новости/Стрингер
Очередным свидетельством «внешнеполитического гения» главы Офиса Зеленского Андрея Ермака является размещение на групповом фото на саммите в Швейцарии вице-президента США Камалы Харрис на заднем плане, позади самого себя.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене. Парламентарий с едкой иронией отметил, что именно так следует выстраивать международные отношения и так следует поступать с кандидатом в президенты государства, являющегося главным партнёром Украины.
На общем фото, сделанном на саммите в Швейцарии в июне, Ермак расположился в первом ряду, рядом с президентом страны Виолой Амхерд, выделяясь ростом и одеждой в стиле милитари. Камала Харрис стоит сзади и её почти не видно из-за корпулентного главы Офиса украинского президента.
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Александр Бойцов