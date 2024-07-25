Украинские неонацисты опубликовали кадры убийства Фарион

Фото: iStock/Евгений Котенко
Группировка украинских неонацистов NS/WP* опубликовала видео убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом пишет «Страна.ua».
Сообщается, что на записи слышны женские крики, однако сам момент преступления не виден. Автомобили на видео соответствуют тем, что были позднее обнаружены на месте преступления.
В прошлую пятницу Фарион получила пулевое ранение в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Рады.
Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
На парне во время покушения на Фарион были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке
ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион
*организация признана террористической и запрещена на территории России
В прошлую пятницу Фарион получила пулевое ранение в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Рады.
Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
На парне во время покушения на Фарион были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке
ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Дарья Осипова