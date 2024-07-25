Украинцам в ЕС сделали интересное предложение

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Украинцам, находящимся в Европе, можно «навязать» определенные условия для нахождения в ЕС, чтобы они сами хотели вернуться на Украину. Об этом в эфире радио RMF 24 заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. По его мнению, на Украине приняли закон о мобилизации, опоздав, как минимум, на год.
«Мы как европейские страны тоже должны помочь, потому что в странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных рекрутов, которые обязаны участвовать в обороне своего отечества», — сказал министр.
Сикорский резюмировал, что такие решения должны приниматься на национальном уровне. После введения мобилизации на Украине население республики стало всячески уклоняться от военной службы.
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Никита Кротов