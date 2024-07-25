Украинцам в ЕС сделали интересное предложение

Украинцам, находящимся в Европе, можно «навязать» определенные условия для нахождения в ЕС, чтобы они сами хотели вернуться на Украину. Об этом в эфире радио RMF 24 заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. По его мнению, на Украине приняли закон о мобилизации, опоздав, как минимум, на год.