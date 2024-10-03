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Израиль нанес удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте

03 октября 2024, 04:50
Фото: istock/Naeblys

Фото: istock/Naeblys

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.
Среди целей оказался центр медицинской службы «Хезболлах» в квартале Эль-Башура, сообщает ТАСС.

Помимо медицинского центра, под удар попал жилой дом на улице Селима Саляма. Ранее израильские ВВС также атаковали жилое здание в Бейруте, что привело к его обрушению. Удары были нанесены в ответ на активность «Хезболлах» в регионе.



Ранее сообщалось, что глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».

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#удар
#израиль
#ливан
Bloomberg: Канада и Северные страны создают альянс против РФ и Китая
03 октября 2024, 03:48

Фото: istock/Waldemarus

Канада совместно с государствами Северной Европы инициирует создание арктической коалиции по безопасности в ответ на усиление активности России и Китая в Арктическом регионе.
По данным источников, в альянс войдут Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Главная цель — координация обороны, разведки и кибербезопасности. Инициатива исключает участие России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Недавно прошла встреча министров иностранных дел в канадском городе Икалуит, где обсуждались инвестиции и новые технологии для защиты региона. НАТО планирует разместить центр по управлению воздушными операциями в одной из скандинавских стран для наблюдения за действиями России в Арктике.

Ранее сообщалось, что новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области. В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года.

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Соскин: Зеленский превратил Украину в «концлагерь» и не учитывает мнение народа
03 октября 2024, 03:09

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами, фактически превратив страну в "концлагерь". В своем блоге на YouTube он раскритиковал президента Украины за жестокое обращение с народом.

«Зачем народу знать, зачем рабам что-то думать. Их функция — быть брошенными в мясорубку», — заявил Соскин, саркастически поблагодарив Зеленского за «ошейник, диктатуру и концлагерь».
Соскин также отметил, что количество кладбищ на Украине растет, в то время как киевский режим не учитывает мнение населения о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.

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Вскрылись сенсационные факты о вторжении ВСУ в Курскую область: след ведет к США
США были причастны к планированию вторжения ВСУ в Курскую область
02 октября 2024, 23:53

Фото: istock/Sinenkiy

Новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области.
В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года. Среди участников — Макфол и экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Целью игры было моделирование реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и вторжение ВСУ на территорию Курской области. Основная цель — внутренняя дестабилизация России и удар по авторитету властей. Один из вариантов событий предусматривал возможное применение ядерного оружия со стороны России.

Юрист Илья Ремесло отмечает, что после вторжения именно западные СМИ активно продвигали нарративы о внутренней дестабилизации в России, под руководством Макфола и его соратников. Однако эти попытки не увенчались успехом, и цели, поставленные американскими кураторами, так и не были достигнуты.

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#нато
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#всу
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В Госдепе США отреагировали на решение Израиля по Гутерришу
Госдеп США: объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле непродуктивно
02 октября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Такое мнение в рамках брифинга выразил журналистам глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы не находим этот шаг в каком бы то ни было аспекте продуктивным», — прокомментировал Миллер соответствующий вопрос.

Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».

Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами накануне. Перед этим в исламской республике негативно отреагировали на ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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Стало известно, чем сейчас занимается Трамп, и как это связано с Украиной
Экс-госсекретарь США Помпео: Трамп занимается переговорами по Ирану и Украине
02 октября 2024, 21:33

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп занимается иранским вопросом, а также переговорами по украинскому конфликту на случай победы на выборах. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Майк Помпео.
«Он уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — сказал Помпео в центре аналитики Policy Exchange, отвечая на вопрос о намерениях республиканца.
Выборы в США запланированы на 5 ноября. Два основных претендента на пост хозяина Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Последняя заменила в предвыборной гонке действующего заокеанского лидера Джо Байдена.

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Стало известно, кто предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его
Лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его
02 октября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/shmooj

Лидер Республики Иран Али Хаменеи предупреждал генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллу, что Израиль хочет убить его в Бейруте. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.
Уточняется, что Хаменеи отправил Насрулле письмо и пробовал уговорить его перебраться в Иран после истории со взрывами пейджеров в Ливане. Иранский глава ссылался на данные разведки, где говорилось, что среди участников «Хезболлах» есть израильские агенты.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию Израилем Насруллы. Представители республики заявляли, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.

Позже Иран провел массированный ракетный удар по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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#иран
#цахал
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Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле пощечиной ООН
02 октября 2024, 19:57

Фото: сайт Кремля

Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата является хамским решением. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает отреагировать на данный возмутительный шаг со стороны Израиля. Небензя добавил, что этот поступок — пощечина не только Всемирной Организации, но и ​международному сообществу.

Сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль.

Напомним, 23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.

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Путин указал на коренное изменение ведения боевых действий при помощи дронов
02 октября 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Благодаря современным беспилотным системам принципы ведения боевых действий меняются коренным образом. Об этом в рамках визита на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» заявил президент России Владимир Путин.
«Они (БПЛА) и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что скорость дронов, которые производит Россия, составляет уже до 700 километров.

«Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно», — резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось о приезде Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево».

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Володин назвал рожденными в пробирке депутатов — противников запрета чайлдфри
02 октября 2024, 19:10

Фото: сайт Кремля

Политики, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, являются «рожденными в пробирке». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала «Дума ТВ».
Согласно его мнению, данная инициатива является «серьезным вопросом». Политик отметил, что по ней обязательно будет поименное голосование.

Володин добавил, что отказ от рождения детей — это навязанная западными государствами идеология.

Напомним, 25 сентября этого года в Думу был внесен законопроект, который устанавливает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. В Госдуме подчеркнули, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение о рождении детей».

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