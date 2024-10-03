Израиль нанес удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте

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Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.
Среди целей оказался центр медицинской службы «Хезболлах» в квартале Эль-Башура, сообщает ТАСС.
Помимо медицинского центра, под удар попал жилой дом на улице Селима Саляма. Ранее израильские ВВС также атаковали жилое здание в Бейруте, что привело к его обрушению. Удары были нанесены в ответ на активность «Хезболлах» в регионе.
Ранее сообщалось, что глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».
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Помимо медицинского центра, под удар попал жилой дом на улице Селима Саляма. Ранее израильские ВВС также атаковали жилое здание в Бейруте, что привело к его обрушению. Удары были нанесены в ответ на активность «Хезболлах» в регионе.
Ранее сообщалось, что глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».
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Елена Перлова