Политолог из США указал на постепенное восстановление контактов РФ и Запада
Политолог Кавулич: ПМЭФ показывает, что РФ восстанавливает контакты с Западом
Взаимодействие с Западом постепенно возобновляется. На это указывают контакты России с действующими и бывшими западными чиновниками и представителями бизнеса. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил журналист и эксперт по международной санкционной политике Джон Кавулич.
Ранее стало известно о том, что на ПМЭФ приехал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Кроме того, впервые за девять лет в ПМЭФ примет участие делегация из США.
«На форуме присутствует немецкая делегация. Есть представитель администрации (президента США Дональда) Трампа. Да, формально его миссия носит культурный характер, но он остается официальным представителем», — сказал Кавулич в разговоре с корреспондентом «Известий».
При этом он подчеркнул, что ожидать какого-то смягчения санкционного давления на Россию в случае завершения конфликта на Украине не стоит. Внутри ЕС всегда найдутся страны, которые будут возражать против этого, заключил журналист.
Тем временем корреспондент RT рассказал, чем угощают участников ПМЭФ. По его словам, обед стоит 7900 рублей. В меню представлены карпаччо из томленой утки, крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, а также говядина с брокколи и бурратой.