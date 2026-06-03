Политолог из США указал на постепенное восстановление контактов РФ и Запада

03 июня 2026, 18:01

Политолог Кавулич: ПМЭФ показывает, что РФ восстанавливает контакты с Западом

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Взаимодействие с Западом постепенно возобновляется. На это указывают контакты России с действующими и бывшими западными чиновниками и представителями бизнеса. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил журналист и эксперт по международной санкционной политике Джон Кавулич.





Ранее стало известно о том, что на ПМЭФ приехал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Кроме того, впервые за девять лет в ПМЭФ примет участие делегация из США.





«На форуме присутствует немецкая делегация. Есть представитель администрации (президента США Дональда) Трампа. Да, формально его миссия носит культурный характер, но он остается официальным представителем», — сказал Кавулич в разговоре с корреспондентом «Известий».