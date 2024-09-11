«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой

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Разрешение наносить удары по российской территории дальнобойным оружием со стороны Украины станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.
«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», – сказал эксперт.
О возможности разрешить Украине быть по России ранее заявил госсек США Энтони Блинкен. Речь шла об американских ракетах ATACMS. По сообщению председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Блинкен намерен сделать заявление по ракетным ударам в ходе визита на Украину.
При этом официально Белый дом заявляет, что не поддерживает идею о применении Украиной американского дальнобойного оружия на территории России.
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Лия Мурадьян