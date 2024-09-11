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«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой

Профессор Дизен: разрешение Украине наносить удары будет атакой США на Россию
11 сентября 2024, 12:14
Фото: istock/petervician

Фото: istock/petervician

Разрешение наносить удары по российской территории дальнобойным оружием со стороны Украины станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.
«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», – сказал эксперт.

О возможности разрешить Украине быть по России ранее заявил госсек США Энтони Блинкен. Речь шла об американских ракетах ATACMS. По сообщению председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Блинкен намерен сделать заявление по ракетным ударам в ходе визита на Украину.



При этом официально Белый дом заявляет, что не поддерживает идею о применении Украиной американского дальнобойного оружия на территории России.

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#сша
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#блинкен
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#украина
В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии
11 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/artJazz

В Киев прибыли с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Литовский президент сообщил, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Другие политики также намерены встретиться с главой киевского режима, сообщает украинское издание «Бабель». Основной темой переговоров станет дальнейшее оказание военной и экономической помощи Киеву. Также стороны намерены обсудить возможное вступление Украины в Евросоюз.

Науседа также намерен встретиться со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Глава прибалтийской республики примет участие в открытии литовско-украинского форума оборонной промышленности. Глава Сената Чехии в свою очередь заявил, что приехал для того, чтобы принять участие в работе саммита «Крымская платформа».

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Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
Захарова: прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу
11 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт МИД РФ

Прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу. Об этом радио Sputnik сообщила российский дипломат Мария Захарова.
«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Выборы в президенты США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами в хозяева Белого дома являются демократ Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена и республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Камалу Харрис уличили в жульничестве при дебатах с Трампом.

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Володин: США и страны Европы становятся прямыми участниками войны на Украине
11 сентября 2024, 10:49

Фото: сайт Кремля

Выпрашивая у США, Германии, Франции дальнобойное вооружение и обсуждая с ними нанесение ударов по территории России, украинский президент Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента написал, что всё это приведёт только к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие для защиты своих граждан.

Но Зеленский об этом не думает, продолжил Володин. Ему наплевать на безопасность украинцев, ведь родителей он давно вывез в Израиль, а семья его живёт в Лондоне. Главу киевского режима интересует только сохранение власти любой ценой. Но вряд ли у него это получится, считает парламентарий. Со сменой власти в США и странах Европы Зеленский, которого председатель Госдумы назвал «просроченным американским обмылком», окажется токсичным и никому не нужным.

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Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
11 сентября 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский музыкант Джонни Кинг уличил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис в жульничестве во время теледебатов с конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.
Он обнаружил в её ухе подозрительную клипсу, которая при рассмотрении увеличенной фотографии оказалась беспроводным наушником Nova H1 Audio, передаёт телеграм-канал «Карлсон, который живёт на кринже». Не исключено, что таким образом вице-президент, которую даже некоторые сторонники считают не слишком умной, получала таким образом подсказки от своих помощников.

Кроме того, было замечено, что Харрис постоянно делала какие-то записи авторучкой во время разговора с Трампом. Хотя в регламенте встречи кандидатов было чётко согласовано, что никаких записей, а также никакого общения с помощниками во время дебатов быть не должно. Никакого опровержения словам Джонни Кинга со стороны команды Харрис пока не последовало.

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#встреча
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Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
11 сентября 2024, 09:19

Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не менее 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов со своей конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Предвыборное мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Нынешние предвыборные теледебаты между кандидатами были организованы телеканалом ABC News. Бывший, а, возможно, и будущий президент США говорил о Путине, в частности, когда утверждал, что конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не было бы при его администрации. Также Трамп подверг критике действующего президента Джозефа Байдена и чиновников Белого дома за отсутствие контактов с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта.

Этот раунд теледебатов транслировался всеми крупнейшими американскими телекомпаниями. Не исключено, что он окажется последним, так как Трамп и Харрис пока никак не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча.

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#сша
#президент
#встреча
#дома
#трамп
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Харрис обещает обеспечить США самой смертоносной армией в мире
11 сентября 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Об этом она сказала в заключительной речи по итогам дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
В эфире телеканала ABC News она пообещала создать в Штатах экономику возможностей и инвестировать средства в малый бизнес, а также в новые семьи. Вице-президент выразила надежду, что ей вместе с избирателями удастся поддержать положение Америки в мире и обеспечить стране заслуженное уважение. Вероятно, именно для этого и потребуется «самая смертоносная боевая сила в мире», которую кандидат в президенты США пообещала создать буквально в следующей фразе.

Харрис также добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США. При этом в заключение выступления она не стала, вопреки традиции, говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.

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Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского для урегулирования конфликта
11 сентября 2024, 06:54

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах.
Трамп заявил о намерении организовать переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время дебатов, трансляцию которых ведет РБК.

Трамп подчеркнул, что лично знаком с обоими лидерами и имеет хорошие отношения с ними. Он выразил уверенность, что их уважение к нему поможет достичь договоренностей.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп, добавив, что нынешний президент США Джо Байден не способен эффективно общаться с российским лидером, что, по его мнению, только ухудшает ситуацию.
Отвечая на вопрос о том, является ли победа Украины в интересах США, Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Вице-президент США Камала Харрис в свою очередь отметила, что при Трампе Украина бы уже потерпела поражение, и выразила мнение, что европейские союзники рады тому, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также предположила, что президент России Владимир Путин воспользовался бы слабостью Трампа в этой ситуации.

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Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России
11 сентября 2024, 03:45

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты активно наращивают своё военное присутствие у российских границ. Об этом он сообщил во время командно-штабных учений «Океан-2024», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Вашингтон объясняет свои действия необходимостью противодействовать «российской угрозе» и Китаю. Однако такие действия, по мнению российского лидера, ведут к эскалации напряженности и провоцируют гонку вооружений, что угрожает безопасности как самих США, так и их союзников.

«США стремятся достичь военного преимущества, нарушая существующий баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул президент.
Учения «Океан-2024» проходят с участием китайских войск, а также при наблюдении представителей 15 стран, добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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#сша
#президент
#учения
#путин
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Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС
Вулин: в Сербии думают над вступлением в БРИКС из-за шантажа ЕС
11 сентября 2024, 02:51

Фото: photo.com/Bet_Noire

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз (ЕС) продолжит шантажировать Белград.

«Если чиновники ЕС продолжат угрозы и шантаж, европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС», — заявил Вулин.
Он подчеркнул, что Сербия не вступит в ЕС, если условием станет признание независимости Косово. Об этом сообщает ТАСС. Вулин также напомнил о невыполненных обязательствах ЕС по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, что подрывает доверие к европейским структурам.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обсудит с Владимиром Путиным предстоящее приглашение на саммит БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет 23-24 октября.

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