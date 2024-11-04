Политолог Караганов предложил способ избежать мирового конфликта

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Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, считает, что избежать третьей мировой войны можно только за счет усиления роли ядерного сдерживания в международных отношениях на ближайшие 15-20 лет.
Сергей Караганов подчеркнул, что главная задача сейчас — не искать соглашения, а предотвращать мировой конфликт, передают РИА Новости.
В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил опасения, что отсутствие диалога по украинскому конфликту может увеличить риск третьей мировой войны.
Он отметил, что эскалация на Украине усиливается, что делает необходимым возобновление переговоров между Киевом и Москвой для стабилизации ситуации.
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«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны», — заключил он.
В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил опасения, что отсутствие диалога по украинскому конфликту может увеличить риск третьей мировой войны.
Он отметил, что эскалация на Украине усиливается, что делает необходимым возобновление переговоров между Киевом и Москвой для стабилизации ситуации.
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Мария Моисеева