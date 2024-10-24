Антониу Гутерриш (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов высказал мнение о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша прибыл на саммит БРИКС в Казани для того, чтобы изложить позицию ООН по химоружию.
«Ситуация вокруг конфликта в Украине принимает тревожный оборот, особенно в свете последних событий, связанных с визитом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию. Его приезд, формально связанный с БРИКС, происходит, когда авторитет и эффективность ООН находятся под вниманием международного сообщества. Организация, призванная следить за соблюдением международного права и расследовать военные преступления, демонстрирует пассивность в отношении военных преступлений Киева», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Караханов.
До этого о значимости БРИКС заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, отметив, что организация стала надеждой всего мира.
«БРИКС стал надеждой человечества. Несколько лет назад у Сербии не было альтернативы ЕС. Сейчас появился БРИКС, и по мере роста его влияния и силы, а также роста популярности БРИКС среди граждан Сербии — я не удивлюсь, если через два-три года у нас будет официальное решение граждан Сербии между ЕС и БРИКС», — пояснил в беседе с RT Вулин.
Ранее профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме пояснил, что, поскольку именно государства-члены БИКС владеют большинством ресурсов, то будущее стоит именно за этой организацией.
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