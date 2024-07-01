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Украина не сможет вернуть себе Мариуполь. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев. Он подчеркнул, что в случае прихода в США к власти Дональда Трампа, боевые действия на Украине могут закончиться, чем Киев будет недоволен.
«Нужно понять, что Мариуполь вернуть не получится. Конфликт может длиться долго, но в итоге Украина истощит себя раньше России», — сказал Карасев.
По мнению собеседника, партнеры киевского режима уже говорят о дипломатическом варианте разрешения конфликта. Карасев резюмировал, что если бы Вашингтон видел в конфликте на Украине угрозу собственным интересам, то республика уже стала бы «основным союзником вне НАТО» по примеру Японии, Южной Кореи и Израиля.
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Никита Кротов