Политолог Карасев: Украина больше не вернет себе Мариуполь

Украина не сможет вернуть себе Мариуполь. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев. Он подчеркнул, что в случае прихода в США к власти Дональда Трампа, боевые действия на Украине могут закончиться, чем Киев будет недоволен.