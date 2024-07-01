Пытаясь поплавать в Неве 44-летний россиянин попал под катер

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В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер.
Происшествие произошло в районе Усть-Ижоры Колпинского района Санкт-Петербурга.
Ранее в Ростовской области лодка столкнулась с туристическим катером. В результате столкновения рулевой судна получил травмы, не совместимые с жизнью, а 31-летний пассажир сломал ребро и был доставлен в больницу.
Также в Сочи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в море. Она провела в воде всю ночь, но, к счастью, её удалось спасти.
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«Россиянин получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало. Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту несчастного случая», — говорится в сообщении 78.ru.
Ранее в Ростовской области лодка столкнулась с туристическим катером. В результате столкновения рулевой судна получил травмы, не совместимые с жизнью, а 31-летний пассажир сломал ребро и был доставлен в больницу.
Также в Сочи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в море. Она провела в воде всю ночь, но, к счастью, её удалось спасти.
Читайте также:
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Мира Полтева