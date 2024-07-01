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Пытаясь поплавать в Неве 44-летний россиянин попал под катер

01 июля 2024, 12:28
Фото: istockphoto / adandr

Фото: istockphoto / adandr

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер.
Происшествие произошло в районе Усть-Ижоры Колпинского района Санкт-Петербурга.

«Россиянин получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало. Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту несчастного случая», — говорится в сообщении 78.ru.



Ранее в Ростовской области лодка столкнулась с туристическим катером. В результате столкновения рулевой судна получил травмы, не совместимые с жизнью, а 31-летний пассажир сломал ребро и был доставлен в больницу.

Также в Сочи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в море. Она провела в воде всю ночь, но, к счастью, её удалось спасти.

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ТМХ: причиной разъединения вагонов на МЦД-3 послужил дефект сцепки
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#санкт-петербург
На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
01 июля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/blinow61

Надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины) вновь появилась на памятнике полководцу Георгию Жукову.
Как сообщает Baza, инцидент произошел под Тулой, когда 57-летний мужчина Сергей Л. подошел к монументу с баллончиком с краской. Нанеся буквы, злоумышленник хотел уйти, но его задержали стражи порядка. «Писатель» сопротивлялся, однако его все же привезли в отделение. Есть версия, что задержанного подговорили телефонные мошенники.

В начале прошлого месяца похожий инцидент произошел на Красной площади, однако там действовали две медсестры. Их «развели» в телефонном разговоре.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В российском законодательстве применяются статьи, связанные с фейками о ВС РФ в зоне боевых действий и другие меры, направленные против провокаций.

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#тульская область
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#полиция
#новости
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Названа причина инцидента с поездом «Иволга» в Подмосковье
Причиной разъединения вагонов поезда «Иволга» стал дефект сцепного устройства
01 июля 2024, 11:26

Фото: Медиасток

Причиной инцидента с поездом «Иволга» на D3 в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщик будет оштрафован, а контроль качества вновь поступающих устройств будет усилен.
Об этом РИА Новости сообщили в «Трансмашхолдинге», являющимся производителем поездов «Иволга». Агентство напоминает, что инцидент случился 27 июня на МЦД-3. При отправлении электропоезда с платформы Кратово в Московской области между вагонами произошло произвольное расцепление. В результате происшествия никто не пострадал.

«Трансмашхолдинг» сформировал экспертную группу технических специалистов для выяснения причины аварии. На основании проверки было сделано заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. К поставщику будут применены штрафные санкции.

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#происшествия
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ТМХ: причиной разъединения вагонов на МЦД-3 послужил дефект сцепки
01 июля 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Производственный дефект послужил причиной разъединения вагонов состава «Иволга» на МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Экспертиза показала наличие скрытого дефекта детали устройства, обеспечивающего сцепку состава.
Компания пообещала в пятидневный срок проверить «Иволги» из поставки за этот год, усилить контроль качества поставляемых устройств сцепки, а также штрафовать поставщика.

Поезд на МЦД-3 встал 27 июня в Кратово, из-за чего задержались составы в Зеленоград — Крюково. Люди сразу вышли из поезда. Позже в Telegram-канале Московской железной дороги сообщили о саморасцепе «Иволги». Пострадавших нет, а состав убрали с пути.

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В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство
#новости
#новости подмосковья
#москва
#мцд
#мцд-3
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В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство
01 июля 2024, 10:01

Фото: iStock/shadrin_andrey

В Москве мужчина с малолетним ребёнком прямо сейчас угрожает совершить суицид, об этом пишет Telegram-канал 360.
По информации СМИ, шокирующее действие разворачивается в многоэтажном доме в столичном районе Вешняки. Мужчина с восьмилетним ребёнком угрожает наложить на себя руки.

Уточняется, что житель столицы забаррикадировался дома, попасть в квартиру пока что не удаётся.

Напомним, 25 июля пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Марракеш. Подробнее о случившемся и действиях сотрудников Turkish Airlines читайте в материале «Радио 1».

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#самоубийство
#москва
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Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади
01 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет, скорее всего, выставочная площадь. Власти региона находятся в контакте с собственником», – сказал глава региона, комментируя РИА Новости планы по восстановлению здания.
Ранее губернатор в беседе с агентством сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.

22 марта в концертном зале в Красногорске был совершён теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматов по пришедшим на концерт людям и сотрудникам, а потом подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. «Крокус» практически полностью сгорел.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», запрещённое в России и признанное террористической организацией. Возбуждены уголовные дела, задержаны 20 человек. 18 из них, в том числе непосредственные участники нападения, находятся под стражей.

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#теракт
#крокус сити холл
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Пришлось извиняться: В Видном пьяные девушки сломали городскую стелу
01 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном городе Видное две пьяные девушки сломали стелу «Я люблю Видное», об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, две девушки 19 и 20 лет сломали буквы на светящейся городской стеле. Правонарушительниц удалось отследить и задержать при помощи камер видеонаблюдения.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, однако на допросе девушки попросили прощения за совершённый поступок и заявили, что в момент преступления были пьяны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, который нашёл на свалке гуманитарную помощь для бойцов СВО.

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#видное
#московская область
#вандализм
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Отпуск за взятку: В Томске суд вынес приговор младшему лейтенанту
Суд в Томске оштрафовал младшего лейтенанта за получение взятки
01 июля 2024, 09:40

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему лейтенанту, который позволил военнослужащему на несколько дней уехать из части за деньги, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации СМИ, 21 сентября и 11 октября младший лейтенант Станислав Кокурин, исполняя обязанности командира батальона, получил от подчинённого деньги и разрешил ему незаконно покинуть воинскую часть. Военнослужащий отсутствовал на протяжении нескольких суток.

Суд принял решение оштрафовать Кокурина на 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в суд ДНР отправили дело трёх украинских боевиков, которые обстреляли автомобильный мост на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#томская область
#военные
#взятка
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В Твери задержан студент, планировавший массовый расстрел в своём колледже
01 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Твери правоохранители задержали 16-летнего студента колледжа. Он планировал устроить в своём учебном заведении массовый расстрел.
Юноша по имени Тимофей учился на первом курсе Тверского технологического колледжа, передаёт телеграм-канал SHOT. Отношения с однокурсниками у него не складывались, его считали слишком замкнутым и немного странным и часто над ним подсмеивались. Однажды после очередного конфликта Тимофей сказал обидчику, что непременно убьёт его. А после в личной переписке отправил соученику целый список тех студентов, которых также намерен «ликвидировать». Список «смертников» попался на глаза родителям, те перепугались и сообщили в полицию.

Тревога оказалась не напрасной. Правоохранители нагрянули домой к Тимофею с обыском и обнаружили, что он уже успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.

Студента опросили в присутствии матери, и он сознался, что действительно хотел устроить стрельбу и убить своих однокурсников. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».

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#студент
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В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
01 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/syahrir maulana

В Приморье мужчина решил справить нужду в море и выпал за борт, кадры произошедшего публикует Telegram-канал NEWS.ru.
По информации СМИ, одновременно трагический и нелепый инцидент произошёл в Тернейском районе.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.

Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.

Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приморский край
#море
#спасатели
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