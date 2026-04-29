Политолог Каргин не исключил продолжение конфликта Зеленского и Нетаньяху

29 апреля 2026, 18:34

Израиль может начать жестко действовать против Украины, если почувствует реальную угрозу. Так считает политолог-востоковед, американист Александр Каргин.





Ранее Владимир Зеленский пригрозил Израилю из-за покупки российского зерна. Он назвал его украденным у Киева и возмутился, что судно приняли в израильском порту, несмотря на дипломатические уведомления со стороны Украины.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Каргин отметил, что у Зеленского есть личная обида на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что тот его не пустил в Тель-Авив во время турне по странам Ближнего Востока.



Кроме того, по его словам, Зеленский является прокси Европы, которая на сегодняшний день враждует с США. А Израиль сейчас плотно ассоциирован с американским президентом Дональдом Трампом.





«Израиль является, по сути, основным стратегическим союзником Вашингтона. Соответственно, неизбежно ухудшение отношений между Европой и Израилем. А поскольку Зеленский и киевский режим — это прокси Европы, то в рамках данного вектора он подстраивается под основного политического игрока — Брюссель — и начинает враждовать с Нетаньяху», — пояснил Каргин.