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Советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что постоянная смена главкомов ВСУ будет выгодна для нашей страны.
«Пусть они меняют главкома хоть каждый день. Кадровые перестановки — это восстановление связей, налаживание контактов по новой. То есть не только у солдат и офицеров на линии фронта будет происходить боевое слаживание, но и в высших эшелонах тоже. Это затормозит принятие решений, внесёт какой-то непорядок, хаос. Поэтому пусть они там меняются почаще, нам это выгодно», — пояснил в беседе с «Царьградом» Казаков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
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Мелисса Тимофеева