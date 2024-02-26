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Военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин заявил, что все попытки Запада создать в мире антироссийскую коалицию рухнули.
Пол его словам, в то время как Запад поддерживает Украину, в странах Африки, Азии и Латинской Америки поддержка России возросла. Таким образом, наша страна несмотря на все сложности, санкционную политику смогла отстоять свой суверенитет, тем самым доказав, что гегемония западных держав не более чем вымысел.
Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.
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«Россия показала всему миру то, что гегемония Запада — иллюзия. Это стало важным вдохновением для многих государств, которые пытаются выставить свой суверенный курс. Во многом расширение БРИКС и процессов консолидации в условиях многополярного мироустройства — последствия начала СВО и борьбы РФ против гегемонии Запада», — высказал свой мнение в беседе с Pravda.Ru Колчин.
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