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Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский, сам того не подозревая, признал Украину агрессивной стороной в конфликте, не готовой к мирному урегулированию ситуации.
Так он прокомментировал заявление самого Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин призывал к прекращению огня ещё в 2019 году.
Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.
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«Я думаю, что сейчас Зеленский понимает, что лучше бы он не рассказывал о том, что Путин предлагал действенные меры по деэскалации ситуации в Донбассе. Зеленский, сам того не понимая, показал, что в этом противостоянии Украина является агрессором, Украина выступает с позиции стороны, которая не заинтересована в мирном урегулировании ситуации», — пояснил в беседе с «Известиями» Мезюхо.
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Мелисса Тимофеева