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Политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что члены нацбатов в теории могли бы сместить действующую власть на Украине.
При этом он отметил, что в нынешних условиях говорить о масштабных организованных протестах на Украине не приходится из-за конфликта.
Ранее советник офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев.
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«Члены нацбатов пока сохраняют лояльность Владимиру Зеленскому, но это временно. Если он что-то сделает не так, нацисты устроят ему государственный переворот. Они до 24 февраля 2022 года чётко демонстрировали Киеву свою вооруженную угрозу», — пояснил в беседе с NEWS.ru Корнилов.
Ранее советник офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев.
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Мелисса Тимофеева