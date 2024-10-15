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Политолог Корнилов раскрыл, кто может устроить госпереворот на Украине

Политолог Корнилов допустил госпереворот на Украине со стороны нацбатов
15 октября 2024, 21:14
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что члены нацбатов в теории могли бы сместить действующую власть на Украине.
При этом он отметил, что в нынешних условиях говорить о масштабных организованных протестах на Украине не приходится из-за конфликта.

«Члены нацбатов пока сохраняют лояльность Владимиру Зеленскому, но это временно. Если он что-то сделает не так, нацисты устроят ему государственный переворот. Они до 24 февраля 2022 года чётко демонстрировали Киеву свою вооруженную угрозу», — пояснил в беседе с NEWS.ru Корнилов.



Ранее советник офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев.

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#украина
#политика
Трамп высказался о звонках Путину
Трамп опроверг слухи о звонках Путину после поражения на выборах в 2020 году
15 октября 2024, 21:44

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США и кандидат на эту же должность Дональд Трамп отказался подтверждать распространяемые в США слухи о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые якобы происходили после его поражения на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, если бы такое и было, то это стоит оценивать положительно.
«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — отметил он.
Трамп аргументировал свою точку зрения тем, что Россия является ядерной державой, как и США, потому подобные разговоры обоснованы.

Ранее он заявлял, что Путин делился с ним своими планами по Украине, однако отложил до начала президентства Байдена. Тогда же Трамп в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания.

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Трамп рассказал о болезнях Харрис
Трамп: из-за проблем со здоровьем Харрис следует подумать об участии в выборах
15 октября 2024, 21:33

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что на фоне проблем со здоровьем вице-президенту Штатов и кандидату от демократов Камале Харрис нужно задуматься, следует ли ей участвовать в выборах, передает газета The Independent. По его словам, медицинский отчет Харрис действительно плох.
«Медицинский отчет Камалы по-настоящему плохой. Со всеми теми проблемами, которые у нее есть, всерьез встает вопрос о том, следует ли ей избираться в президенты», — отметил он.
Трамп также подчеркнул, что его состояния здоровья, наоборот, не вызывает никаких сомнений и у него никаких проблем нет.

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#сша
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США грозят остановить поставки оружия Израилю из-за гуманитарного кризиса в Газе
15 октября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/lucky-photographer

США грозят остановить поставки оружия для Израиля, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Об этом со ссылкой на письмо от американских властей сообщает израильский 12-канал. Отмечается, что в противном случае Штаты наложат на поставки эмбарго.
По информации телеканала, соответствующее письмо израильским министрам передали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Белый дом обеспокоен ухудшением гуманитарного кризиса в Газе и требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.

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Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий
15 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/TebNad

Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — пояснила она.
Панина отметила, что Грузию и Азербайджан при аварийной ситуации попросили бы держать под Россию по 300 МВт от каждой страны.
«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила она.
Панина также подчеркнула, что Россия будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, а такой вариант рассматривают лишь на случай аварийных режимов.

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#электричество
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Стало известно, почему Иран прекратил полеты в Европу
ILNA: Иран прекратил полеты в Европу на фоне санкций ЕС против Iran Air
15 октября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Иран прекратил полеты в Европу, поскольку против авиакомпании Iran Air ввел санкции Евросоюз. Об этом информирует агентство ILNA, ссылаясь на руководителя Ассоциации авиаперевозчиков Ирана Максуда Асади Самани.
«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сказал Самани.
Он отметил, что на эти рейсы был большой спрос. Известно, что под ограничительные меры попали также Saha Airlines, принадлежащая армейским ВВС и частная Mahan Air. Кроме того, рестрикции коснулись транспортников, чиновников с их активами, бизнесменов и военных.

По утверждению Совета ЕС, ограничения связаны с якобы поставками дронов и ракет российской стороне и предполагаемой передачей ракет группировке хуситов.

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Эксперт Левчук заявил о возможности России конфисковать активы Евросоюза

В КНР оценили возможность применения РФ ядерных вооружений
#мир
#иран
#европа
#евросоюз
#ес
#самолёты
#полеты
#новости
#санкции
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Эксперт Левчук заявил о возможности России конфисковать активы Евросоюза
Эксперт Левчук: Россия вправе конфисковать активы ЕС для погашения кредита Киеву
15 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/ffikretow

В случае если ЕС начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, РФ получает право на симметричный ответ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, пишет РИА Новости.
Согласно словам эксперта, все финансовые операции с суверенными российскими активами без участия страны считаются незаконными. Левчук пояснил, что если действия Европарламента будут исполнены, в таком случае РФ конфискует аналогичный объем финансовых активов западных государств.

Напомним, лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, обсудят кредит Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Отмечается, что в рамках встречи также обсудят подготовку «дороги к членству» Украины в Европейском союзе.

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#сша
#евро
#кредит
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#ес
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#рф
#украина
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В КНР оценили возможность применения РФ ядерных вооружений
Аналитик Лю Цзюнь: в КНР не верят, что РФ воспользуется ядерным оружием
15 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

В Китае не верят, что Россия будет использовать ядерные вооружения. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил аналитик Центра по изучению РФ Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь.
По его словам, изменение российской ядерной доктрины не обеспокоило китайцев. Такой шаг воспринимают, как напоминание о том, что РФ — ядерная держава. Если в КНР кто-то и волнуется по данному поводу, то речь идет о небольшой группе людей, отметил собеседник.

«Большинство китайцев считает, что российское руководство действует ответственно и не верит, что Россия когда-либо применит ядерное оружие», — прокомментировал Лю Цзюнь.

Россия обновила ядерную доктрину в конце сентября. Теперь она расценивает агрессию неядерных стран, которые поддерживаются ядерными державами, как совместное нападение.

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В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
#мир
#россия
#китай
#оружие
#ядерное оружие
#война
#новости
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Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности
15 октября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Mordolff

Шаги со стороны Южной Кореи ведут к усилению напряженности, подрывая стабильность на корейском полуострове. Такое заявление в беседе с прессой сделал замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул опасность такого развития событий и добавил, что с этим «пора остановиться».
«Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности»,— сказал дипломат.

Перед этим агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейских военных, информировало, что Северная Корея осуществила подрыв определенных участков двух межкорейских автодорог со своей стороны границы.

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#южная корея
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#мид
#мид рф
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Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ
15 октября 2024, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ортеги, Зеленский является «сыном Гитлера», так как он хочет вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией. По словам президента Никарагуа, Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на Советский Союз, однако он недооценил стойкость народа СССР.

Лидер Никарагуа назвал советских граждан «героическими и храбрыми».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же как в свое время был остановлен и Адольф Гитлер. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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