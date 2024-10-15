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Политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев. Такое заявление сделал советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на (главу киевского режима Владимира) Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — заявил чиновник в Telegram-канале.Он добавил, партнеры аргументируют это тем, что на Вьетнамскую войну призывали с 19-летия, однако Зеленский продолжает убеждать союзников, чтобы те просто давали вооружения, а возраст не трогали.
Мобилизация на Украине усилилась с 18 мая. В силу вступил соответствующий закон, в котором нет сроков демобилизации.
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Никита Кротов