Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения

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Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщает украинский Генштаб в своем Telegram-канале.
«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что самые тяжелые бои происходят на Кураховском направлении.
Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.
По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь самостоятельно страна не сможет противостоять России.
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Элина Позднякова