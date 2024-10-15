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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения

15 октября 2024, 17:36
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщает украинский Генштаб в своем Telegram-канале.
«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что самые тяжелые бои происходят на Кураховском направлении.



Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.

По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь самостоятельно страна не сможет противостоять России.

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ВСУ получили команду готовиться к отступлению из Курской области
Шарий: ВСУ готовятся отступать из Курской области
15 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Курской области, готовятся отступать на Украину. Такую информацию предоставил украинский блогер Анатолий Шарий.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
При этом других подробностей он не привел.

Напомним, регулярная украинская армия зашла на территорию курского приграничья 6 августа. Боевикам ВСУ удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. В настоящее время армия России проводит активное контрнаступление с целью очищения российских земель от нацистов.
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На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева
Экс-посол Украины: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Киева
15 октября 2024, 17:16

Фото: iStock/ffikretow

У США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что данный план подразумевает «территориальные компромиссы». По словам экс-посла, Вашингтон предлагал Владимиру Зеленскому обсудить территориальные уступки.

Чалый отметил, что такой план совсем «не о победе Киева» в этом конфликте.

Ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава МИД Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о причастности Зеленского к терактам в РФ
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров: теракты в РФ согласуются с Зеленским
15 октября 2024, 16:53

Глава киевского режима Владимир Зеленский причастен к терактам в РФ, их согласует с ним украинская разведка. Такое заявление ТАСС сделал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Собеседник также упомянул председателя СБУ Василия Малюка.
«…Он докладывает о таких акциях высшему руководству страны. Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса Президента, которым СБУ и подчиняется», — пояснил Василий Прозоров.
Ранее сообщалось, что Малюка заочно обвинили в теракте на Керченском мосту и заочно арестовали. Сейчас его ищут российские следователи. К слову, разыскиваются и те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

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Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты в суджанском районе под Курском — видео
Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты для срыва ротаций боевиков ВСУ под Курском
15 октября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы ВС РФ сорвали ротацию боевиков ВСУ, подорвав мосты в суджанском районе Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. Также сорвана логистика украинских радикалов.
Имеются в виду мосты, где российские силы идут в контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка. Есть информация, что военные вывели из строя связь, а также пути сообщения между вражескими подразделениями.

На записи можно увидеть момент подрыва. Ее предоставили саперы из 90-полка.

Ранее сообщалось, что российская армия делает успехи на Сватовско-Купянском направлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации украинской республики продолжается.

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Опубликовано фото разбросанных в российском регионе украинских мин
Губернатор Гладков показал фото мин, которые разбросали беспилотники ВСУ
15 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/Diy13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фото мин, которые накануне разбросали украинские беспилотники.
По словам главы региона, размер мин — не более 12 см в ширину и 7 см в длину. Гладков отметил, что только за последние несколько дней российские специалисты обнаружили более 30 мин этого вида.



Губернатор призвал жителей быть бдительными, а также подчеркнул, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Отмечается, что мины могут быть в любом районе пограничья.

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ВС РФ подорвали мосты под Суджей для нарушения ротации и логистики ВСУ
15 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Российские бойцы подорвали сразу несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы перерезать ротацию и логистику ВСУ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, армия России ведет активное контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка в Суджанском районе, при этом приходится отражать контратаки противника в районе Любимовки, которая на днях была освобождена от присутствия украинских боевиков.

Российские силы подорвали несколько мостов, чтобы нарушить пути сообщения между подразделениями ВСУ, что привело к дезориентации противника в ряде мест. Кроме того, вывели из строя связь.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области.

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В Польше шокированы роскошной жизнью беженцев с Украины
Министр Косиняк-Камыш: поляки в шоке от роскошной жизни беженцев с Украины
15 октября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Польские граждане в шоке от роскошной жизни украинских беженцев в стране, заявил журналистам Interia руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что общество возмущается, потому что молодые украинцы отдыхают в «пятизвездочных отелях и ездят на элитных автомобилях».

Министр уверен, что это несправедливо по отношению к полякам, вносящим «вклад в здравоохранение, льготы и другую помощь».

При этом в Польше не могут собрать бригаду для украинской армии, поскольку желающих нести службу в зоне боевых действий попросту нет.

А боевики ВСУ тем временем терпят поражение за поражением в зоне спецоперации на Украине.

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Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев: ВС РФ давят ВСУ на Сватовско-Купянском направлении
15 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы армии России активно наступают на Сватовско-Купянском направлении. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
«Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — рассказал Ганчев.

При этом, по его словам, ситуация на Харьковском направлении остается активно боевой. Он отметил, что дорога в районе Кругляковки находится под огневым контролем ВС РФ, а севернее реки Оскол передвижения подразделений ВСУ находятся под контролем российских сил.

Кроме того, активные бои продолжаются в районе Петропавловки.

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В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте
Сенатор Джабаров: РФ не рекомендует альянсу НАТО вмешиваться в конфликт
15 октября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российская сторона не рекомендует Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Политик отметил, что угрозы как раз-таки исходят от НАТО в сторону России.
«Это НАТО нам постоянно угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», — прокомментировал первый зампред комитета СФ по международным вопросам.
Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не боится угроз с российской стороны и сделает все, чтобы убедиться в том, что киевский режим одержит победу.

Джабаров резюмировал, что нынешний генсек повторяет ошибки своего коллеги Йенса Столтенберга. К слову, тот незадолго до ухода с поста говорил, что Украину нужно поддерживать еще больше.

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