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Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина продолжает терять территории, а также несет огромные потери среди личного состава. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение подполковник высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, «мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает». Он отметил, что многие города на Украине разрушены.
Помимо этого Дэниел Дэвис пояснил, что для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: дипломатическом, политическом и тактическом. Он добавил, что если Украина продолжит свои действия, то может столкнуться с еще более серьезными последствиями.
Ранее Минобороны России проинформировало, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1 575 военнослужащих. В частности, группировка «Северная» уничтожила до 30 человек, «Западная» — до 300, «Южная» — до 590, «Центральная» — до 500, а «Восточная» — до 95. Кроме того, военные из группировки «Днепр» ликвидировали более 60 боевиков.
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Помимо этого Дэниел Дэвис пояснил, что для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: дипломатическом, политическом и тактическом. Он добавил, что если Украина продолжит свои действия, то может столкнуться с еще более серьезными последствиями.
«Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии», — резюмировал подполковник.
Ранее Минобороны России проинформировало, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1 575 военнослужащих. В частности, группировка «Северная» уничтожила до 30 человек, «Западная» — до 300, «Южная» — до 590, «Центральная» — до 500, а «Восточная» — до 95. Кроме того, военные из группировки «Днепр» ликвидировали более 60 боевиков.
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Дарья Осипова