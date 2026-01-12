FT: разногласия США и ЕС могут привести к созданию альтернативы НАТО
Разногласия между Европой и США из-за статуса Гренландии могут привести к созданию альтернативного НАТО военно-политического альянса и негативно сказаться на американских производителях вооружений. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
В своей статье он анализирует ситуацию вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии и реакцию европейских союзников по НАТО. По мнению Рахмана, ряд стран Европы может попытаться сохранить существование альянса даже в случае силовых действий Вашингтона в отношении острова, однако в таком сценарии альянс уже не сможет функционировать как блок, основанный на принципе коллективной обороны.
Обозреватель считает, что наиболее эффективной стратегией для Европы стало бы разъяснение США последствий возможного «конца НАТО» прежде всего для самих американцев. При этом он подчеркивает, что разрыв с Вашингтоном будет сопряжен для европейских стран с серьезными рисками.
«Им придется в ускоренном порядке создавать новый пакт безопасности взамен НАТО», — отмечает Рахман.
По его словам, основу такого альянса могли бы составить страны, ранее выступившие с совместным заявлением в поддержку Дании, — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и Испания, а также государства Северной Европы. Создание нового блока, по мнению автора, потребует значительных финансовых ресурсов и, вероятно, введения обязательной военной службы.
Рахман также указывает, что в случае разрыва отношений с США под вопросом окажется дальнейшее присутствие американских военных баз в Европе. Кроме того, ЕС может ввести ответные пошлины на американские товары, повысить налоги и ужесточить регулирование деятельности технологических компаний из Силиконовой долины, а также столкнуться с потребительскими бойкотами продукции из США.
Отдельно обозреватель отмечает возможные последствия для оборонной промышленности США: по его мнению, продажи американских вооружений в Европу могут сократиться, поскольку европейские государства будут с осторожностью относиться к использованию американской техники в критически важной инфраструктуре.