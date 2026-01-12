FT: разногласия США и ЕС могут привести к созданию альтернативы НАТО

12 января 2026, 17:43

Фото: iStock/3quarks

Разногласия между Европой и США из-за статуса Гренландии могут привести к созданию альтернативного НАТО военно-политического альянса и негативно сказаться на американских производителях вооружений. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.





В своей статье он анализирует ситуацию вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии и реакцию европейских союзников по НАТО. По мнению Рахмана, ряд стран Европы может попытаться сохранить существование альянса даже в случае силовых действий Вашингтона в отношении острова, однако в таком сценарии альянс уже не сможет функционировать как блок, основанный на принципе коллективной обороны.





В Германии раскрыли договоренности США и Дании по Гренландии

«Им придется в ускоренном порядке создавать новый пакт безопасности взамен НАТО», — отмечает Рахман.