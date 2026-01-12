«Уже 90-й субъект»: Медведев допустил присоединение Гренландии к России
Медведев: Трампу стоит поторопиться, пока Гренландия не стала субъектом РФ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поторопиться с вопросом Гренландии. Об этом он написал в мессенджере MAX.
По словам Медведева, если американский лидер не ускорится, на острове может состояться «внезапный» референдум о присоединении к России.
«И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый, уже 90-й субъект Федерации», — подчеркнул российский политик.
Ранее Трамп заявлял, что США не допустят РФ и КНР ни в Венесуэлу, ни в Гренландию. При этом он выражал надежду, что Каракас со временем станет союзником Вашингтона.