«Уже 90-й субъект»: Медведев допустил присоединение Гренландии к России

12 января 2026, 22:56

Медведев: Трампу стоит поторопиться, пока Гренландия не стала субъектом РФ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поторопиться с вопросом Гренландии. Об этом он написал в мессенджере MAX.





По словам Медведева, если американский лидер не ускорится, на острове может состояться «внезапный» референдум о присоединении к России.





«И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый, уже 90-й субъект Федерации», — подчеркнул российский политик.