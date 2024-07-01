Политолог Кортунов объяснил неудачу Макрона на парламентских выборах во Франции

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Политолог Андрей Кортунов заявил, что причина краха президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов в стране кроется в том, что глава государства не представляет большинство французских избирателей.
«Результаты говорят о том, что такая стратегия не оправдалась. Какие-то изменения могут появиться во втором туре, но в целом ясно, что Макрон не представляет большинство французских избирателей. С этим придется считаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.
Он отметил, что тенденции усиления правых позиций как во Франции, так и во всей Европе, были видны ещё на выборах в Европейский парламент. Хотя в нынешней ситуации политические элиты делали попытки такие настроения переломить, как видно, это не увенчалось успехом.
Ранее Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.
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