Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать хаос в стране, натравливая друг на друга два оппозиционных блока с разными взглядами, заявил в беседе с РИА Новости французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос», – рассказал Филиппо.
По словам политика, президент Франции надеется, в частности, на то, что ему удастся применить 16 статью Конституции и получить полную власть.
«Это реальность, об этом даже писали французские СМИ», –подчеркнул собеседник агентства.
Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, заявил, что хочет стать премьер-министром.
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Александр Климов