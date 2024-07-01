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Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции

Филиппо: Макрон целенаправленно пытается создать хаос во Франции
01 июля 2024, 02:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать хаос в стране, натравливая друг на друга два оппозиционных блока с разными взглядами, заявил в беседе с РИА Новости французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос», – рассказал Филиппо.

По словам политика, президент Франции надеется, в частности, на то, что ему удастся применить 16 статью Конституции и получить полную власть.



«Это реальность, об этом даже писали французские СМИ», –подчеркнул собеседник агентства.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, заявил, что хочет стать премьер-министром.

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#выборы
Супруга Макрона оказалась в неловкой ситуации на выборах
Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в неловкой ситуации на выборах
01 июля 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Первая леди Франции Брижит Микрон оказалась в неловкой ситуации во время голосования на парламентских выборах, передает телеканал BFMTV, опубликовавший соответствующие кадры.
Супруга французского президента перепутала порядок действий, поставив подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну. На записи зафиксировано, как она подходит к сотруднику со списком в руках для последующей росписи, из-за чего работнику избирательного участка пришлось вмешаться.

После этого жена президента Франции подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась обратно для проставления подписи.

Накануне стали известные предварительные результаты голосования. Так, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.

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#франция
#выборы
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#эммануэль макрон
#супруги
#парламент
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В США рассказали об ухудшении здоровья Байдена с каждой неделей
Экс-агент ЦРУ Джонсон: психическое здоровье Байдена становится хуже
01 июля 2024, 01:43

kremlin

Состояние президента США Джо Байдена стремительно ухудшается, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает», – высказался он, подчеркнув, что ухудшение психического состояния американского лидера необратимо.

Джонсон также высказал предположение о будущем Байдена после его дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, наиболее вероятным сценарием будет отказ политика от участия в выборах.

«Они попросят его сказать... "Я не буду баллотироваться на пост президента, я ухожу. Я хочу пойти порыбачить"», – заключил экс-агент ЦРУ.

Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.

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#сша
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В Париже проходит масштабный митинг под лозунгами борьбы с фашизмом
01 июля 2024, 01:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит массовый митинг, организованный сторонниками левых сил. Акция организована в связи с результатами первого тура парламентских выборов во Франции, передает ТАСС.
«Не позволим „Национальному объединению“ победить!», «Париж против фашизма!» – скандировали участники демонстрации.

Некоторые демонстранты несли палестинские и южноафриканские флаги.

Подобные акции, организованные левыми силами, прошли и в других городах, например, в Нанте и Лионе.

По предварительным данным, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.

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#палестина
#франция
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#митинг
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#выборы
#парламент
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Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
Россия стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц
01 июля 2024, 01:25

Фото: iStock/bennymarty

Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в течение месяца. Основными вопросами для обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество между ООН и такими региональными организациями, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил агентству, что Российская Федерация планирует три крупных мероприятия во время своего председательства. Одним из них станут дебаты о многостороннем сотрудничестве для построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые пройдут 16 июля. 17 июля состоятся открытые дебаты о примирении на Ближнем Востоке. 19 июня будут организованы прения относительно сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Небензя заявил, что участие представителей ООН на мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии противоречит Уставу ООН.

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#саммит
#василий небензя
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Украина отказалась от выплаты долгов странам СНГ
Лебедев: Украина отказалась от выплаты долгов странам СНГ
01 июля 2024, 01:06

Фото: istockphoto/sandsun

Украина отказалась от выплаты долгов странам Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил «Известиям» генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
Он объяснил, что Украина юридически по-прежнему является членом международной организации. При этом Киев не платит взносы в бюджет организации и накапливает долги перед странами СНГ.

«Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», – подчеркнул собеседник газеты.

Ранее Украина вышла из соглашения о полетах воздушных судов специального назначения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель Кабинета министров Верховной Рады Тарас Мельничук заявил, что такое решение было принято в целях обеспечения защиты национальных интересов и усиления мер по национальной безопасности.

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#украина
#выплаты
#долги
#соглашения
#бюджет
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Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах
Филиппо: «Нацобъединение» будет подчиняться ЕС и НАТО при победе во втором туре
01 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Ole Schwander

Французская правая партия «Национальное объединение» останется приверженной НАТО и Европейскому союзу (ЕС), если победит во втором туре парламентских выборов, заявил интервью РИА Новости лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, победа партии Марин Ле Пен вряд ли повлияет на внешнюю политику страны.

«Это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу», – подчеркнул собеседник.

«Национальное объединение» победило в первом туре, набрав 34,2% голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает третье место, набрав около 21% голосов французов.

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#выборы
#франция
#эммануэль макрон
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#нато
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Депутат Рады обвинила украинских генералов в чрезмерных потерях
Безуглая: украинские генералы ответственны за чрезмерные людские потери
30 июня 2024, 23:40

Фото: iStock/olegda88

Украинские генералы в результаты своих действий должны понести вину и ответственность за чрезмерную гибель людей, заявила депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, неспособность вернуть территории, занятые российскими войсками, свидетельствует о плохой подготовке военного руководства.

«Генералы могут дать приказ офицерам, занимающим административные должности, военным поварам и другим, не прошедшим надлежащего обучения, пытаться восстановить контроль над позициями. Они знают, что они этого сделать не смогут и могут погибнуть», – отметила Безуглая.

Ранее стало известно, что на Украине разрешат использовать заключенных для восполнения потерь личного состава. Чтобы избежать возможных проблем, предполагается, что не более 20% всего личного состава будут составлять заключенные, мобилизованные в войска.

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#военные
#армия
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Стало известно число мест партии Ле Пен в новом парламенте Франции
LCI: «Национальное объединение» Ле Пен получит до 270 мест в парламенте Франции
30 июня 2024, 23:27

Фото: istock / SimonLukas

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест во французском парламенте, то есть получит относительное большинство, передает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получило около 21% голосов. Новый состав парламента может предоставить партии «Вместе за республику» от 60 до 90 мест.

Ранее Макрон призвал к единству в борьбе с правыми силами после объявления первых результатов голосования. По его словам, высокая явка свидетельствует о том, что французский народ заботится о своей стране.

Напомним, 9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за неудовлетворительных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европейские парламент. Тогда также первенство заняло «Национальное объединение».

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#эммануэль макрон
#парламент
#партия
#выборы
#президент
#явка
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Семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в выборах
NYT: семья Байдена поддержала его решение продолжить участие в выборах
30 июня 2024, 23:26

Фото: сайт Белого дома США

Семья президента США Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. По данным The New York Times (NYT), близкие родственники Байдена единодушно поддержали его.
Ранее первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес Байдена, прозвучавшую в его адрес после дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Она защитила своего мужа и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения в период президентства.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#джозеф байден
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#президент
#выборы
#сша
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