Политолог Шаповалов заявил о поляризации французского общества

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Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.
«Выборы продемонстрировали дальнейшую поляризацию французского общества, усиление позиции правых и левых, и это становится катастрофой для Макрона, практически положив конец «макронизму» как явлению. Макрон останется у власти, он не собирается уходить до конца своего срока, но французские избиратели вынесли заслуженный приговор его действиям», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.
До этого политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что если в случае принятия нового пакета антироссийских санкций Европа включит в него изъятие капиталов нашей страны, то это обернётся катастрофой в первую очередь для неё, так как никто больше хранить свои средства там не станет.
«Этот шаг покажет другим странам, что Европе нельзя доверять свои денежные средства. Нельзя отдавать деньги, которые взяты у государства на хранение, другой стране. Этот принцип нужно соблюдать всегда», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
Ранее политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.
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