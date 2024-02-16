Политолог Кортунов объяснил требование Польши к России о репарациях

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Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Польша вновь подняла тему о репарациях к России затем, чтобы каким-то образом облегчить обсуждаемую конфискацию российских активов, которые сейчас в Бельгии.
Он также допустил, что такие заявления с польской стороны сделаны специально для того, чтобы подтолкнуть ЕС к решению о конфискации финансовых ресурсов, которые сейчас находятся в его юрисдикции.
Ранее сообщалось, что Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.
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«Я допускаю, что это может быть просто и популизмом, за которым никакого серьёзного политического плана не стоит, просто польское руководство тем самым ещё раз подтверждает свою поддержку Украины и своё отношение к российской политике», — добавил в беседе с Pravda.Ru Кортунов.
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Мелисса Тимофеева