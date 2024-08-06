Основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова. Об этом сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Киеву сообщили плохие новости об F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — сказал собеседник агентства.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Киеву сообщили плохие новости об F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова