Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед

В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед

Сенатор Цеков: основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова
06 августа 2024, 14:07

Основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова. Об этом сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году.

«Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — сказал собеседник агентства.



14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

Киеву сообщили плохие новости об F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников

В ВСУ сделали важное заявление о Крыме

Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
#эксперт
#владимир путин
#президент
#заявление
#днр
#лнр
#владимир зеленский
#всу
#киев
#рф
«Другая Украина» предпринимает попытки предотвратить третью мировую войну
06 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Движение «Другая Украина» обратилось в несколько международных инстанций, чтобы предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщил глава движения, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, текст опубликован на сайте движения.
«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны», — говорится в сообщении.

Медведчук отметил, что по состоянию на 13 июня 2024 года число украинских беженцев по всему миру составляет 6,5 млн человек. Еще порядка 5,4 млн человек находятся в России. При этом в это число не входят люди, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей.

Обращение содержит призыв о восстановлении конституционного правопорядка и обеспечения на Украине уважения прав и основополагающих свобод человека и СМИ. Кроме того, движение призывает осудить действия Владимира Зеленского, узурпировавшего власть, и продолжающего уничтожать украинский народ.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и диппредставительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную Третью мировую войну», — заключил Медведчук.

Читайте также:

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
#движение
#призыв
#украина
#сми
#власть
#страны
#человек
#заявление
#режим
#люди
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поток мигрантов из Таджикистана в РФ сократился на 15% по сравнению с 2023 годом
06 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Поток мигрантов из Таджикистана в Россию в 2024 году сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные привела заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.
«За I полугодие 2024 года 386 987 наших граждан выехали в Российскую Федерацию. За аналогичный период 2023 года это число — 454 257 человек. То есть (показатель 2024 года – ред.) на 15% меньше, чем показатель 2023 года», — пояснила Нодири.

По ее словам, в настоящее время на территории РФ являются действительными более 600 тысяч трудовых патентов у граждан Таджикистана.

Нодири отметила, что те таджики, которые работают в России законным путем, могут осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.

Читайте также:

В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера

МВД за полгода лишило гражданства около 1 тыс. натурализованных мигрантов
#человек
#ндфл
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве
Шойгу: Киев никак не отреагировал на условия Путина по урегулированию конфликта
06 августа 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

Украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бесмыссленно.

Владимир Путин предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, признать свой внеблоковый и безъядерный статусы, вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Президент отмечал, что с России должны быть сняты все санкции.

Читайте также:

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

Киеву сообщили плохие новости об F-16
#россия
#украина
#сво
#киев
#сергей шойгу
#новости
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
Движение «Другая Украина» призвало ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
06 августа 2024, 13:00

Украинские оппозиционеры движения «Другая Украина» призвали ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения фактов узурпации власти в республике главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в статье лидера «Другой Украины» Виктора Медведчука на сайте организации.
«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (...) содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведчук.

По словам политика, в обращении есть факты дискриминации украинцев по языковому и религиозному признакам, политическим убеждениям и методы борьбы с оппозиционерами.

До этого Медведчук сообщал, что ждет западных спонсоров Зеленского. Руководитель «Другой Украины» считает, что глава киевского режима «потопит» их всех.

Читайте также:

Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году

Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского

Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
#украина
#мир
#владимир зеленский
#новости
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки
Аксенов сообщил об увольнении министра транспорта Крыма Николая Лукашенко
06 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Крыму ушел в отставку второй за сутки министр. Глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об увольнении министра транспорта республики Николая Лукашенко, уточнив, что он покинул пост по собственному желанию.
«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал Аксенов.
Накануне, 5 августа, глава Крыма писал об отставке начальника местного МЧС Сергея Садаклиева, который принял такое решение после беседы с Аксеновым.

Ранее в отставку ушли глава Керчи Святослав Брусаков и руководитель города Саки Александр Овдиенко.

Читайте также:

В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым

На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым

Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
#мчс
#крым
#мэр
#министр
#увольнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты планы Буданова* в отношении ЧВК «Вагнер»
Times: глава ГУР Украины планировал атаку на «Вагнеровцев» в Мали с 2023 года
06 августа 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* планировал атаковать ЧВК «Вагнер» в Мали еще с прошлого года, сообщают журналисты издания Times, ссылаясь на якобы утечку документов из агентства американской нацбезопасности.
В июле «Вагнеровцы» объявили о том, что ведутся интенсивные боевые действия против боевиков в районе малийского города Тинзаутин. «Вагнер» понес потери, в том числе среди командования. По информации источников, власти Мавритании и Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины на мавританской территории.

Российский дипломат Мария Захарова комментировала, что факт сотрудничества киевского режима с террористами в регионе неудивителен. Захарова отмечала, что украинская сторона сама пользовалась террористическими методами, а РФ активно указывает на это мировому сообществу.

Читайте также:

«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*

Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#мир
#новости
#вагнер
#мали
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск жестко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Великобритании
06 августа 2024, 11:02

Фото: istockphoto/IR_Stone

Заявление британского премьера Кира Стармера о беспорядках в Великобритании раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.

Ультраправые стали протестовать в минувшие выходные после того, как в результате поножовщины погибли трое детей. Сообщалось о том, что напал беженец, но информацию официально не подтверждали. Позже выяснилось, что нападавший из Уэльса.

Протестные акции были направлены против мигрантов. Кир Стармер назвал беспорядки обыкновенным насилием, а не протестами, заявив, что власти не потерпят атак на мусульманские общины и мечети.

Читайте также:

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами

Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране
#мир
#великобритания
#протесты
#илон маск
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США на церемонии в Хиросиме
06 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/font8

Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла по вине Соединенных Штатов. На мероприятии выступили премьер-министр Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, но никто из них не упомянул о стране, которая сбросила бомбу, зато нашелся повод упомянуть Россию.
Премьер Японии Кисида начал речь с напоминания о том, что 79 лет назад ядерная бомба унесла в Хиросиме больше 100 тысяч жизней, но при этом не указал, какая страна ее сбросила. Вместо этого политик решил поведать о неких угрозах со стороны России в области атомного оружия. Ни слова о вине США не сказали также мэр города и губернатор префектуры.

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу также не упомянула Штаты в контексте страны, сбросившей ядерную бомбу.
«Семьдесят девять лет назад 6 августа этот город был разрушен одной атомной бомбой. Чтобы страх того дня никогда не повторился, мир должен в единстве предпринимать различные усилия», — выступила она.
Слова о том, что атомный удар по Хиросиме организовали США, прозвучали лишь один раз, и лишь от телекомментатора трансляции еще до начала траурной церемонии.

Читайте также:

Кисида на церемонии памяти жертв Хиросимы вместо США обвинил в угрозе Россию

Володин: разработки РФ в сфере оружия позволяют говорить о преимуществе над США

США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
#сша
#губернатор
#страх
#город
#страны
#бомба
#мэр
#мир
#оон
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
В ВСУ заявили, что Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие
06 августа 2024, 09:12

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. Свое мнение она высказала в интервью LIGA.net, пишет РИА Новости.
«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — поделилась она.

По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

Ранее издание Business Insider писало, что операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии».

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Боевики ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ

Киеву сообщили плохие новости об F-16
#операция
#референдум
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф