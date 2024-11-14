Политолог, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что Владимир Зеленский не согласится на уступку территорий из-за страха.
«С моей точки зрения, вероятность, что Зеленский уступит территории, близка к нулю. Для Зеленского и его режима остановка конфликта означает его смерть. Причём не только политическую, но и, возможно, физическую. Поэтому я не вижу никакой вероятности, чтобы он пошел на остановку боевых действий», — пояснил в беседе с «Известиями» Коваленко.
А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал недовольство экс-президента Украины Петра Порошенко выплатами, обещанными Владимиром Зеленским.
«В будущем выборы на Украине парламентские и президентские состоятся. Трудно сказать, когда это будет. Я думаю, что Порошенко уже понимает, что эти выплаты можно рассматривать как вступление Зеленского в предвыборную кампанию. Порошенко этим недоволен, он понимает, что сейчас на Украине существует дефицит денег и население положительно примет эти деньги», — отметил в беседе с RT Оленченко.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы.
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Мелисса Тимофеева