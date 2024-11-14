Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Коваленко объяснил неготовность Зеленского уступать территории

Политолог Коваленко объяснил неготовность Зеленского уступать территории

Политолог, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что Владимир Зеленский не согласится на уступку территорий из-за страха.
«С моей точки зрения, вероятность, что Зеленский уступит территории, близка к нулю. Для Зеленского и его режима остановка конфликта означает его смерть. Причём не только политическую, но и, возможно, физическую. Поэтому я не вижу никакой вероятности, чтобы он пошел на остановку боевых действий», — пояснил в беседе с «Известиями» Коваленко.

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал недовольство экс-президента Украины Петра Порошенко выплатами, обещанными Владимиром Зеленским.



«В будущем выборы на Украине парламентские и президентские состоятся. Трудно сказать, когда это будет. Я думаю, что Порошенко уже понимает, что эти выплаты можно рассматривать как вступление Зеленского в предвыборную кампанию. Порошенко этим недоволен, он понимает, что сейчас на Украине существует дефицит денег и население положительно примет эти деньги», — отметил в беседе с RT Оленченко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы.

Читайте также:

Депутат Рады Геращенко: Зеленский нарушил конституцию, игнорируя десятки законов

Дубинский: Зеленский вместо выборов доведёт Украину до гражданской войны

Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
#деньги
#выплаты
#остановка
#население
#дефицит
#депутат
#зеленский
#политика
#украина