Депутат Рады Геращенко: Зеленский нарушил конституцию, игнорируя десятки законов

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Украинский президент Владимир Зеленский нарушил конституцию страны. Он проигнорировал десятки законов, принятых Верховной радой с 2022 года.
Об этом заявила парламентарий Ирина Геращенко. В своём телеграм-канале она напомнила, что, согласно конституции, у президента есть 15 дней на то, чтобы подписать либо наложить вето на принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто пренебрегали этой конституционной нормой.
По словам Геращенко, в общей сложности Зеленский не подписал и не наложил вето на 47 законов, принятых Верховной радой. Интересно, что два из этих законов предложил на рассмотрение парламенту сам президент. Инициаторами 37-ми выступили депутаты, восемь предложило правительство.
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«Количество проигнорированных президентом законов достигло критических масштабов», — отметила депутат.
По словам Геращенко, в общей сложности Зеленский не подписал и не наложил вето на 47 законов, принятых Верховной радой. Интересно, что два из этих законов предложил на рассмотрение парламенту сам президент. Инициаторами 37-ми выступили депутаты, восемь предложило правительство.
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Александр Бойцов